Cosse: "Antes internet andaba un lujo y ahora, cada tanto, se nos cae en pedazos"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, volvió a referirse este viernes a la situación de internet en Uruguay. "Antes internet andaba un lujo y ahora, cada tanto, se nos cae en pedazos enteros del Uruguay", dijo, y acotó que antes se podía "ver a la selección nacional por nuestros teléfonos, con Vera+, y ahora no”.

Los dichos de Cosse se dieron en medio de un cruce de opiniones con el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Primero ella había dicho que le preocupaba que la empresa estuviera “en piloto automático” y él respondió que era una “paradoja” que la intendenta hiciera esas declaraciones cuando hace tres días le había enviado una carta “firmada” en la que reconocía que habían 55 barrios carenciados de Montevideo sin fibra óptica ni conectividad.

Al ser consultada sobre este tema, Cosse respondió: “Se invirtió muchísimo. Falta una porción y nosotros le planteamos a los barrios donde creemos que hay que avanzar. Y ofrecimos nuestra colaboración”, dijo y concluyó: “el Estado no es una sumatoria de chacras, la realidad es una sola, y cuando nosotros percibimos que internet tiene que avanzar, tiene que ser de la calidad a la que estábamos acostumbrados”.



“Creo que el directorio de Antel no me tiene que responder a mí, le tiene que responder a la gente. Porque Antel es de todos, fue de todos, y debe seguir siendo de todos”, dijo este viernes en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).



Por otro lado, Cosse afirmó que una de las respuestas que el directorio tendría que dar, es: “¿Por qué estamos recibiendo, los que somos clientes de Antel, una y otra vez, llamadas de las compañías que compiten con Antel para ofrecernos planes para cambiarnos?”. “A mí me llamaron cuatro veces”, aseguró.