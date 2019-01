Cosse dio partidas a funcionarios de confianza antes de renunciar

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El presidente Tabaré Vázquez le pidió a todos sus ministros que si querían hacer campaña electoral debían dejar el cargo público. El mandatario está de acuerdo con que emprendan carrera política, pero no quiere que se mezcle el trabajo proselitista con la administración de gobierno. Por esto Carolina Cosse, ministra de Industrias, renunciará a su cargo el lunes 28 de este mes.

La jerarca deja el sillón ejecutivo porque quiere ganar la interna del Frente Amplio y convertirse en la próxima presidenta de los uruguayos.

Pero antes de dejar su cargo en el ministerio firmó una serie de resoluciones por las que se le otorgaron partidas salariales extras a un grupo de 30 funcionarios. El dinero adicional que recibirán fue argumentado por la ministra bajo el criterio de "compensación por tareas de mayor responsabilidad".

Los montos varían según las personas y el cargo en el que están. Pero según informaron a El País tres de los beneficiarios y dos fuentes del ministerio, los montos van desde los $ 15 mil hasta los $ 35 mil.

El sindicato de funcionarios del Ministerio de Industria (MIEM) manifestó su disconformidad con la decisión y sostiene que los seleccionados son por tener confianza con la ministra Cosse.

El ministro interino de Industria, Guillermo Moncecchi, explicó a El País la decisión para otorgar los sobresueldos a los funcionarios seleccionados. "Tenemos algunos mecanismos de compensación por tareas de mayor responsabilidad que se da a personas que efectivamente están ejerciendo tareas superiores a la responsabilidad que tiene en su cargo y eso es lo que se ha dado", comentó.

Según informó uno de los funcionarios del MIEM consultados para este artículo, una de las secretarias de la directora general del ministerio fue de las que recibió una de las partidas más altas.

Moncecchi afirmó no tener la cifra total de las partidas especiales otorgadas, y aclaró que no se trata de dinero "que sobra". "Lo que hay es un monto de dinero que se puede utilizar para este tipo de cosas", aclaró.

"Hay una bolsa de dinero que se utiliza específicamente para pagar partidas adicionales. Una de esas partidas es para todos los funcionarios, por ejemplo, una prima técnica, de acuerdo a reglamentación existente y algunas son para esos casos especiales. Todo sale de esa misma bolsa", agregó el jerarca de gobierno.

Uno de los sectores que recibió más compensaciones fue el departamento de género y equidad del ministerio; una de las dependencias que Cosse decidió reforzar desde que llegó al ministerio. Moncecchi puntualizó que estas partidas especiales son para un grupo de entre 20 a 30 personas. "No son 500, digamos", especificó.

Cada uno de estos "sueldos extras" son autorizados y firmados por resolución ministerial por la ministra Cosse, quien lo hizo antes de tomar su licencia en enero. "Es una partida que se agrega el sueldo en tanto dure la situación de realización de tareas por encima de su responsabilidad", concluyo el subsecretario de Industria.

La ministra de Industria arrancará la campaña en febrero conjuntamente con los otros tres precandidatos, Daniel Martínez, Oscar Andrade y Mario Bergara. Ella cuenta con el apoyo central del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El sindicato quiere que se negocien las partidas

El lunes al mediodía, el sindicato del Miem se reunió en asamblea. Su intención es que el dinero de las 30 partidas de dinero especiales sea repartido de forma equitativa entre todos los funcionarios. El gremio tenía fijada una reunión con Moncecchi, pero no se realizó. El ministro interino comentó a El País que desde la cartera siempre se ha tenido apertura al dialogo y la negociación. Pero puntualizó que en este caso no hay margen.



"Siempre negociamos. Lo que no veo es ningún margen legal para negociar estas partidas. Yo no puedo darles una partida a todos los funcionarios. Cuando damos una partida por mayor responsabilidad, tenemos que justificar porque tal persona tiene mayor responsabilidad en tal tarea y por eso le doy tal partida", explicó.