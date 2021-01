Cosse dejó sin efecto un proyecto de Daniel Martínez para construcción de ecopunto en Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta Carolina Cosse dijo ayer a El País que los fondos que se pensaban destinar a la construcción de un ecopunto en Carrasco, un proyecto que fue resistido por los vecinos y que impulsó la administración de su antecesor Daniel Martínez, no podrán utilizarse para otros fines.

“Lo fondos no se pueden destinar a otro rubro porque son del Fondo Capital. El proyecto no se aprobó no porque viniera de la anterior administración, lo cual sería ridículo, sino porque en la presente situación no presentaba condiciones de sustentabilidad. Tenemos que ser responsables y por eso no lo aprobamos”, agregó.

La marcha atrás en este proyecto para el tratamiento de la basura generó la reacción del Partido Nacional. “Nos alegra que la intendenta Cosse haya dejado sin efecto la construcción del ecopunto en el Municipio E. Desde un principio, tanto los vecinos como las autoridades de dicho municipio se habían opuesto a la idea de los intendentes Martínez y Di Candia”, señaló el edil Javier Barrios Bove.

“Lo que nos preocupa es el fundamento de la revocación: porque el área financiera y la de medioambiente entendieron que no había un modelo de negocio que lo hiciera sustentable en las condiciones actuales. O sea que lo que proponía la anterior administración no era económicamente viable. Y se iba a financiar con endeudamiento del Fondo Capital; nos íbamos a endeudar para algo que no servía. Otra perla de cómo se manejó la anterior administración”, agregó.