Ya se conoce la fórmula del Partido Nacional: Lacalle Pou irá con Argimón como vice

El Partido Nacional ya tiene fórmula de cara a las elecciones presidenciales de octubre: Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón.

"Tenemos un partido que tiene la enorme responsabilidad del momento, y por eso lo demuestr acá arriba con madurez", dijo Lacalle Pou durante su discurso en la puerta de la sede del Partido Nacional.



"Ya mañana los equipos técnicos de los distintos precandidatos le vamos a pedir al doctor Pablo Da Silveira que los llame para someter a la Convención un programa común", añadió el candidato.

"El Uruguay empezó a decidir un programa de gobierno", sostuvo Lacalle Pou. "Está buscando en quién confiar", agregó. "Todos sabemos que el próximo gobierno es un gobierno multicolor", dijo.

"Les pido que empecemos a construir ese puente. Me comuniqué hace un rato con el ganador de la interna del Partido Colorado, con Ernesto Talvi. Con el senador Pablo Nieves. Con Edgardo Novick y con el señor Manini. Con quienes seguramente en estos meses tengamos que buscar coincidencias", planteó.

Lacalle Pou dijo que "el partido del siglo XXI es el Partido Nacional, que es un nacionalismo distinto a todos, que algunos no comprenden".

"Este partido, que tiene sus bemoles, que tiene sus rencillas, porque somos pasionales, pero en el momento de la responsabilidad el país siempre ha mirado al partido nacional", sostuvo. "Hoy aquí estos hombres y mujeres le van a ofrecer al país un programa de gobierno", dijo.

"Le va a ofrecer al país una gran mujer que cumple con los requisitos exigidos para ser una buena candidata a presidente, pero sobre todo en el partido de la responsabilidad cumple con las condiciones: capacidad negociadora, conocimiento jurídico, conocimiento del Parlamento, buen humor, y aquí tenemos a una futura gran vicepresidente de la República", dijo señalando a Argimón.

"Si Beatriz es el nombre que me acompaña se lo debe a los precandidatos que me dieron el ok", agregó.

"Viva el Partido Nacional, viva la patria", finalizó su discurso Lacalle Pou.