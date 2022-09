Conflictos en la coalición con Cabildo Abierto aumentan roces internos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Fue una seguidilla de episodios que dejó un profundo malestar entre blancos y cabildantes -aunque también quedaron implicados los colorados- y que supuso descoordinaciones, acusaciones públicas y una sensación de desgaste en el vínculo entre los legisladores del oficialismo, particularmente entre diputados.

El último capítulo fue verdaderamente “sorpresivo”, al decir de varios representantes nacionalistas, que no entendieron cómo, casi sin previo aviso, los diputados de la coalición terminaron votando divididos en la noche de este martes una resolución que anuló dos proyectos de inversión de las intendencias blancas de Rocha y Río Negro.



El argumento de Cabildo Abierto, para plegarse a la postura del Frente Amplio en Diputados y anular un emprendimiento turístico en Garzón y un hotel en Young, es que no se siguieron las pautas marcadas por el director nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, el cabildante Norbertino Suárez.



Durante el debate en la sala, los liderados por el senador Guido Manini Ríos -todos menos Eduardo Lust, que votó junto con la coalición- señalaron que no había otra intencionalidad que hacer cumplir la ley, algo que también declaró Manini en las últimas horas.

Sin embargo, para varios nacionalistas las heridas que quedaron no son superficiales. “Es el peor lío de la coalición. Es el peor de todos los casos en los que terminó votando separada”, sintetizó a El País un dirigente blanco. Y en filas coloradas hay quienes sostienen casi lo mismo: “Estas cosas dejan marca”, dijo otro legislador.



Por su lado, y en diálogo con El País, el diputado nacionalista Álvaro Viviano afirmó que en su bancada se sienten “dolidos” con lo ocurrido. “No encontramos razón para su actitud”, lamentó. “No se esgrimieron argumentos de fondo y, la verdad -continuó-, es un hecho que nos perturba seriamente, porque esto que pasó no se enmarca en el compromiso, el acuerdo y la colaboración que los partidos de la coalición tienen que resguardar”.



Otro de los nacionalistas que expuso su enojo fue Diego Echeverría. En la red social Twitter escribió que su partido defiende “la autonomía departamental, la descentralización y el desarrollo local contra aquellos que por lineazos o simplemente el palo en la rueda son una ‘máquina de obstaculizar’”.

Otro conflicto

El antecedente inmediato de este episodio, que “caldeó” el ambiente de la sesión de este martes, fue otro enojo que el diputado Álvaro Perrone había hecho público este domingo en declaraciones a El País, y que tiene del otro lado a algunos representantes blancos, entre otros el propio Viviano, de acuerdo a la versión del cabildante.



Perrone se había mostrado molesto por no haberse quitado del proyecto de la Rendición de Cuentas un artículo que le otorga doble voto al presidente del Banco de Previsión Social (BPS) en caso de empate, tal como, según dijo, se había acordado en la coalición. Perrone acusó entonces a los nacionalistas de cometer una “chicana política barata”, porque esa disposición se terminó votando en sala, y sin su presencia -ya que debió asistir a una sesión del Parlatino. “Quedó sumamente lesionada la confianza del oficialismo en la Comisión de Hacienda”, dijo entonces el diputado, en referencia al ámbito donde se había procesado ese debate.



Fuentes parlamentarias indicaron ahora que entre Viviano y Perrone se dio otro cortocircuito en la previa al debate del martes por las inversiones, ya que el blanco, que es uno de los coordinadores de su bancada, solicitó a Cabildo Abierto postergar justamente la discusión respecto a la apelación presentada por los ediles de Rocha contra el emprendimiento en Garzón, pero Perrone se negó. Le echó en cara a Viviano, según reconstruyó El País, que no se hubiera acatado un pedido similar hecho por él mismo para postergar la visita de una delegación del Ministerio de Economía a la Comisión de Presupuesto, en donde se discute una iniciativa que buscar legalizar las apuestas en internet. Este es, de hecho, un proyecto de absoluta prioridad para el gobierno y la bancada nacionalista, pero todo lo contrario para Cabildo, que tiene varios reparos: “No será prioritario para nosotros este año, ni el próximo, ni en 2025”, señalaron desde ese partido.

Por lo pronto, en la coalición saben que tendrá que haber un encuentro entre dirigentes en los próximos días para limar las asperezas en la Cámara de Diputados, pero en el caso de los cabildantes el tema será planteado a Manini, probablemente hoy jueves, cuando sesione la Mesa Política de Cabildo.



A todo esto, como corolario de estos desencuentros y como contexto relevante, esta semana la coalición ya había votado dividida, pero a influjo del Partido Colorado. Ocurrió en la comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en donde se definió que pase al plenario la iniciativa que regula la eutanasia, que cuenta con el rechazo de varios blancos y cabildantes.



Manini ha sido especialmente crítico al respecto, en especial con los colorados, que impulsaron una propuesta que terminó uniéndose a otra de la oposición. Ayer, en diálogo con la radio Difusora Rochense, declaró que ese episodio era “más grave” que la discusión por las inversiones en Rocha y Río Negro. “Fue mucho más grave que el Partido Colorado, junto con el FA, votara en comisión el proyecto de eutanasia, y parece que a nadie le molesta eso”. Y remarcó: “Si fuéramos a hablar de crisis, esto es mucho más grave”.

Umpiérrez a cabildantes: “Son una herramienta útil del FA”

El intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez, aseguró ayer que entendía que el Frente Amplio no ha asumido la “derrota” electoral tanto en su departamento como en Río Negro, en los que logró que quedaran por el camino dos inversiones turísticas gracias a los votos de Cabildo Abierto en la Cámara de Representantes. Dijo que el proyecto, que suponía una inversión de unos US$ 10 millones, “iba a generar 30 puestos de trabajo, la construcción de más de una centena de viviendas, (y) 300 puestos de trabajo indirectos”.



Respecto a la postura asumida por los cabildantes, el dirigente nacionalista lamentó que el partido conducido por Guido Manini Ríos “se haya transformado en una herramienta útil al servicio del Frente Amplio, cuando el gobierno de Rocha ha tenido permanentemente un espíritu de coalición”. En ese sentido, recordó que en su intendencia hay cuatro directores que pertenecen a Cabildo Abierto.