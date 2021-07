Coalición considera respuestas de ministros "claras y contundentes"; oposición reclama que 60% no se contestó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante el cuarto intermedio de la interpelación a los ministros Daniel Salinas y Azucena Arbeleche, los senadores de la coalición realizaron una conferencia de prensa en la que consideraron que luego de la exposición de ambos jerarcas, la interpelación no tiene "razón de ser". "Si fuéramos gente absolutamente seria, deberíamos terminar en este mismo instante", expresó por su parte el senador blanco Sergio Botana.

"Seguramente de aquí en más lo que empiece a suceder es lo que ya empezó la señora ministra de Economía, que es el comienzo de una interpelación a quien interpela. De comenzar a preguntarle cuál es la razón de determinadas acciones, posturas, de determinadas siembras de desconfianzas, de determinadas acusaciones para dividir a una sociedad en cuya unión está la fuerza para superar juntos este difícil momento", agregó el legislador.



En la conferencia también habló el senador colorado Tabaré Viera, quien consideró que las respuestas de los ministros durante la interpelación fueron "claras y contundentes".



"Ha quedado absolutamente demostrado que esta es una interpelación hecha con un sentido político, de tratar de terminar de conformar un relato absolutamente falaz, donde el intento es desgastar al gobierno, que a pocos días de haberse instalado tuvo que enfrentar esta pandemia mundial y sus consecuencias", indicó el senador.



En esa línea indicó que "se sigue insistiendo en tomar un período de un par de meses, cuando en realidad hay que ver cada uno de los indicadores en forma global, en lo que va de la pandemia". "Como ha dicho la ministra de Economía, el país, los uruguayos, el Ministerio de Economía no está sentado arriba de una montaña de dinero, sino que está sentado arriba de una montaña de deudas que heredamos", aseguró.

Finalmente el senador por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ratificó lo dicho por sus antecesores y agregó: "En estas tres horas que van de interpelación y seguramente en las próximas, cuando se abra el debate entre los integrantes de la cámara, quedará bien claro que estamos en manos de un gobierno serio, responsable, que ha tomado las medidas adecuadas".



"También quedará bien claro lo miserable de querer utilizar 5.700 fallecimientos que a todos nos duelen, para llevar agua para un molino político. Es de una mezquindad pocas veces vista. Está bien claro que las medidas que ha adoptado este gobierno, y que se seguirán adoptando los próximos tiempos, más que provocar muertes evitables, va a evitar muchísimas más muertes. Eso es lo que va a decir la historia al final de este capítulo de la pandemia", finalizó.

"Nosotros no vinimos aquí a hacer un show"

Al igual que la coalición, la oposición también realizó una conferencia, que estuvo encabezada por el senador interpelante Daniel Olesker. El legislador consideró que aproximadamente un 60% de las preguntas planteadas en la interpelación no fueron respondidas y, puntualmente, las referidas a la movilidad y las "muertes evitables".



"La ministra de Economía dijo que nosotros éramos unos enamorados del gasto", dijo y retrucó: "Veamos los resultados: gastaron poco, porque lo que les importa son los resultados".



Olesker dijo que esos resultados muestran que hay 100.000 personas más pobres, 60.000 puestos de trabajo menos, salario real en caída, jubilación real en caída, entre otros.

Además se refirió a los contagios y a las 5.700 personas fallecidas a causa de coronavirus. "No es politiquería, el concepto de muertes evitables se da en los cursos de gestión de servicios de salud", dijo.



"Nosotros no vinimos aquí a hacer un show, vinimos democráticamente a ejercer los derechos de los parlamentarios, el debate real y verdadero sobre los 14 meses de pandemia".



"Tampoco vinimos a gritar", agregó y explicó que él habla en un tono bajo, porque "así como no hay correlación entre reducción de movilidad y baja de contagios, no hay relación entre gritar y tener razón".



Olesker indicó que tanto él como el resto de los senadores de la oposición son "poco optimistas" respecto a poder "tener más respuestas de una política económica y sanitaria que fracasó rotundamente".



"No soy un miserable, no soy un mezquino, no somos los frenteamplistas", concluyó en respuesta al senador Manini Ríos.