"Tan sorprendido como ustedes estoy yo", dijo Lacalle Pou tras detención de su jefe de custodia

Poco después de que se conociera la noticia de que Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou fue detenido en las últimas horas, el mandatario brindó una conferencia en Torre Ejecutiva y aseguró: "Tan sorprendido como ustedes estoy yo".



Lacalle Pou relató que este domingo volvió de la semana de licencia que se tomó junto a sus hijos, y en la que estuvo acompañado por Astesiano, y se enteró de lo que ocurría. "Cuando llegué a la Base Aérea se me informa por esta persona, que estaba en la residencia presidencial el director de Inteligencia, esperándome", dijo.



Tras una conversación con el funcionario, en Suárez Chico, el jefe de la custodia fue defenido, permanece incomunicado y, según la información que maneja el presidente, está a disposición de Fiscalía.

Luis Lacalle Pou este lunes en conferencia de prensa. Foto: Fernando Ponzetto

Lacalle Pou sostuvo que nunca tuvo ningún indicio de que Astesiano tuviera alguna actividad por fuera de la ley y que si lo hubiera tenido no lo hubiera encubierto. "Y saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos", apuntó. Pero además, indicó que el funcionario lo protegía a él y a su familia. "Si hubiera tenido un indicio no le hubiera entregado lo más preciado que tengo, que es mi familia", agregó.



Consultado sobre de quién depende la contratación de Astesiano, Lacalle Pou dijo que esa responsabilidad es suya. "Uno siempre está sujeto a equivocaciones, lo que hay que reducir es el margen de error para equivocarse lo menos posible. En este caso no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia", apuntó.

Por otra parte, el mandatario afirmó que Astesiano "no tiene antecedentes penales" y, sobre lo que va a suceder, acotó que "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario". "Hay una orden de detención, que no se libra porque sí, la fiscal tiene indicios, imagino. Desconozco de qué (grado de) involucramiento, veremos el dictamen primario y tomaremos las medidas en consecuencia", agregó.



Consultado sobre cómo vive este momento, dijo que "mal". "Una cosa es lo que yo les comenté a ustedes y otra es una procesión interna. Si en este momento hay un ciudadano que está sometido a la justicia, ¿qué voy a hacer? ¿Prejuzgar? Sin perjuicio de eso, mi estado de ánimo no va a ser el mejor", confesó.



Esta situación, afirmó Lacalle Pou, no afectará al resto de su equipo de seguridad ni ocasionará una revisión de antecedentes de los funcionarios de esa área. "Porque la norma siempre creo que es la buena intención y la buena conducta. La excepción es la mala intención y la mala conducta, si es que se prueba en este caso", indicó.



El principal hombre de seguridad del presidente está detenido tras ser acusado de falsificar documentos para la expedición de pasaportes rusos, según señaló TV Ciudad.



A comienzos de setiembre de 2021, Informativo Sarandí (690 AM) había informado que Astesiano contaba con más de 20 indagatorias por diversos delitos.