Colorados piden informe a AFE por "riesgo" en un tramo de la vía férrea a Rivera

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, pedirá información a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) para que explique las razones por las que no se definió la suspensión de la circulación de trenes en un tramo de la vía hacia Rivera, luego de que en un informe técnico el propio organismo advirtiera por problemas que podrían ocasionar el “desplome parcial de un puente”.

En el estudio, al que accedió El País, un grupo de técnicos señala que en el kilómetro 418 de la vía “existe riesgo para la seguridad de las personas, del material rodante circulante, de su carga y de la regularidad de la operativa ferroviaria”.



La situación fue denunciada en el directorio de AFE por su vicepresidente, el colorado Gustavo Osta, pero como informó Búsqueda, no contó con los votos para suspender la circulación.

Hace días, en su cuenta de Twitter, Osta escribió: “La seguridad ante todo. Otro ‘horror’ que heredamos”. Y añadió: “Cumplimos con nuestra obligación de resolver el problema, informar a las autoridades y ciudadanía sobre este asunto que es grave por la urgencia y riesgo que significa. Sin seguridad, no hay negocio posible”.



Actualmente existe un contrato con una empresa de madera, que se firmó este año y que justamente utiliza ese tramo de la vía para trasladar su producción. En filas coloradas sostienen que el presidente de AFE, Miguel Vaczy (Partido Nacional) no quiere afectar el contrato con esa firma.



En su pedido de informe, Schipani solicitará toda la documentación que utilizó el directorio para no hacer lugar al pedido de Osta. Básicamente busca acceder a “los fundamentos expuestos en el directorio por los cuales no se hizo lugar al planteo de Osta de suspender la circulación en ese tramo de la vía”.



Las diferencias entre el presidente y el vicepresidente de AFE no son nuevas. En noviembre, Osta señaló a Búsqueda que Vaczy lo desconoce como socio de la coalición de gobierno, que no entiende cómo funciona la misma y que sus conocimientos ferroviarios son “más para Martini Pregunta que para gobernar una empresa”.



El País intentó sin éxito comunicarse con Vaczy.