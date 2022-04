Colorados denuncian a director de BPS por delito electoral y piden su destitución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Delito electoral”, de eso se le acusa al actual director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. La denuncia que será presentada hoy por el Comité Ejecutivo del Partido Colorado asegura que el jerarca del organismo violó la Constitución al hacer campaña por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y reclama su destitución e inhabilitación para ocupar cualquier empleo público.

El texto que se entregará a la Corte Electoral, al que accedió El País, señala que en su estado de WhatsApp Ruiz subió imágenes haciendo campaña por el Sí con la papeleta rosada en la mano. Por ejemplo, cuando se sacó una foto junto a la estatua del futbolista Luis Suárez en Salto.

En otra de las fotografías, a la que hacen mención los colorados, se aprecia una invitación a una actividad en Fray Bentos organizada por la campaña del Sí. Por su parte, en la página del Zonal Aguada del Pit-Cnt en Facebook, se reproduce un video con la gráfica de la campaña del Sí en donde Ruíz llamó a votar por la anulación de los artículos.



El tema fue planteado a la interna del Partido Colorado por el diputado Felipe Schipani, quien señaló la semana pasada en el Comité Ejecutivo que se debían tomar acciones respecto a Ruíz. Esto, porque quien puede hacer la denuncia son los partidos políticos o la Cámara de Senadores o Diputados.



Schipani dijo a El País que dejó pasar el referéndum para que no se piense que detrás de la denuncia hay algún tipo de búsqueda de ventaja electoral. “Claramente lo de este director del BPS es sumamente evidente y constituye una violación grosera y flagrante de la Constitución, por eso corresponde la denuncia”, subrayó.



En el escrito de los colorados, se sostiene que “no caben dudas que el director del BPS actúa con conciencia y voluntad de sus actos”. Esto, porque no solo participa abiertamente de la campaña del Sí, sino que difunde en sus propias redes sus acciones.

Los colorados citan el artículo 77 numeral 4º de la Constitución, donde se establece que “los directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados”, deberán abstenerse “de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de Partidos, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.



En los casos que no se cumpla corresponde, según la Constitución, la destitución e inhabilitación de dos a 10 años para ocupar cualquier empleo público.



“Entendemos que es crucial para nuestra democracia y el buen funcionamiento de las instituciones republicanas, que la Corte Electoral haga cumplir la Constitución de la República y aplique las sanciones que se establecen para la comisión de estos delitos electorales”, concluyen.



Por lo que, en la denuncia firmada por el secretario general del Partido Colorado y expresidente Julio María Sanguinetti y el titular de la Cámara de Diputados Ope Pasquet, se pide la indagatoria de los hechos y que “se destituya e inhabilite para el ejercicio del cualquier empleo público al director del Banco de Previsión Social Ramón Ruiz”.



Consultado ayer por El País acerca de la denuncia que se presentará hoy por los colorados ante la Corte Electoral, el jerarca del BPS se limitó a decir: “No tengo ningún comentario para hacer”.

Acusación será tratada por comisión electoral

Una vez que ingrese la denuncia contra el director del Banco de Previsión Social Ramón Ruiz, la misma será abordada en una primera instancia por la Comisión Electoral de la Corte. Luego de que se elabore un informe al respecto, el tema pasa al plenario donde cada uno de los ministros debe adoptar una posición y allí se debe definir si el jerarca del BPS, en representación de los trabajadores, incurrió o no en un “delito electoral” como lo acusa el Partido Colorado.



Cuando trascendió la denuncia pública del diputado Felipe Schipani, el constitucionalista Martín Risso aseguró que las actuaciones de Ruíz violan el numeral cuatro del artículo 77 de la Constitución. De todos modos, dijo que si alguien fuera a denunciar este hecho no hay una sanción establecida, puesto que no hay antecedentes.