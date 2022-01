Coalición espera llamado por préstamo del BID y Cosse debe decidir entre dos estrategias

La coalición en Montevideo empezó ayer a delinear una estrategia conjunta para negociar con la intendenta Carolina Cosse cambios al préstamo de US$ 70 millones que el gobierno departamental tramitó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tanto blancos como colorados, así como el edil del Partido de la Gente, ratificaron su rechazo a votarlo tal como está estructurado, por lo que la comuna deberá abrir una renegociación si quiere que el financiamiento para uno de sus principales planes del quinquenio no naufrague.

El horizonte político trae así para la intendenta dos posibilidades, que si bien no son privativas una de la otra, sí pueden obedecer a diferentes estrategias. Una alternativa es salir directo a renegociar en busca de un entendimiento lo más rápido posible. Otra es poner de todos modos la primera propuesta a consideración de la Junta Departamental para dar el debate político en el legislativo.



Tanto fuentes de la Intendencia de Montevideo (IMM) como del Frente Amplio dijeron a El País que las dos están sobre la mesa, y que será una decisión de los próximos días luego de analizar la postura que tomó la coalición. De todos modos, asumen que la segunda opción es políticamente más combativa, ya que puede quemar puentes necesarios si el oficialismo busca votos para un préstamo distinto.

Cosse precisa de tres votos de la oposición para lograr la mayoría especial de 21 ediles que le permite endeudarse más allá del período.



El tema, que dominó la agenda departamental antes de fin de año, contó en diciembre con la participación de dirigentes de alcance nacional y hasta tuvo en el medio una reunión de la intendenta con el presidente Luis Lacalle Pou. Y al inicio de este año también generó polémica cuando el viernes pasado la presidenta electa de la departamental del Frente Amplio en Montevideo, Graciela Villar, salió al cruce de la titular de la departamental nacionalista, Laura Raffo, a quien señaló como “aspirante a intendenta” y dijo que “hoy no representa a nadie”.



El diputado blanco Álvaro Viviano, que compartió trabajo como edil con Villar, dijo a El País que en los próximos días llamará a la frenteamplista y le planteará tomar un café en busca de “bajar la pelota al piso” y “construir un puente” con Raffo. Viviano afirmó que “es bueno tratar de acercar las partes”. “Ella representa a un partido y nosotros a otro, por lo que hay que buscarle la vuelta”, dijo.

Ayer, en una reunión en la Junta Departamental, la bancada de ediles de la oposición acordó que esperarán una respuesta de la intendencia para resolver los pasos a seguir.



En el encuentro hubo distintas posturas sobre si la oposición debía o no formular una propuesta concreta a la IMM en esta etapa de la negociación. Los blancos ya realizaron una en diciembre, que implicaba redirigir US$ 12,5 millones para saneamiento en los barrios Sarandí, Bella Italia y Boiso Lanza. Los colorados manejan alternativas pero con barrios distintos, por lo que deberán en todo caso acordar un punto en común, dijeron fuentes blancas y coloradas. Ahora, por lo pronto, esperarán que la intendencia resuelva si abre el préstamo.

Los interlocutores de una eventual negociación serán los ediles Rafael Seijas (Partido Nacional), Matías Barreto (Partido Colorado), y Víctor Prado (Partido de la Gente).



“Hasta ahora ha existido muy poca comunicación con la intendencia. La idea es, si la intendencia quiere, empezar a dialogar. Ellos tienen que dar los próximos pasos”, resumió Seijas. En el mismo sentido, el edil blanco Diego Rodríguez dijo que “la intendencia está flotando sin dar respuesta ninguna”. Asimismo, Barreto ratificó el rechazo de su colectividad al préstamo tal como está planteado, aunque mencionó que el Partido Colorado “está dispuesto” a negociar para “votar el gasto en infraestructura”.

El edil colorado Tulio Tartaglia remarcó ayer su discrepancia con que la instancia lleve la denominación de mesa de la “coalición” y señaló que bajo su criterio es un encuentro de “la oposición”. En la interna de su partido Tartaglia se había manifestado a favor de votar el préstamo, aunque luego el Comité Ejecutivo Nacional colorado exhortó a una renegociación.

¿Cuánto tardaría en renegociar con BID?



La fecha para votar el préstamo inicial es el 17 de febrero, por cumplirse 90 días de que fuera preaprobado por el BID. La intendencia dice que una renegociación con el organismo multilateral puede llevar más de seis meses, mientras desde la oposición advierten que se puede hacer en menos de cuatro meses. El principal reparo de blancos y colorados es que de los US$ 70 millones, solo US$ 22,6 millones son destinados a saneamiento y el resto a limpieza. Según advierten, el préstamo enmarcado en el Plan de Saneamiento Urbano debe priorizar la red cloacal para garantizar la atención de barrios de la periferia. Entre las erogaciones previstas, la oposición cuestiona que se destine dinero de un préstamo a 25 años para la adquisición de bienes fungibles como camiones o contenedores. El Partido Nacional rechazó el 28 de diciembre el planteo de la IMM de financiar US$ 12,5 millones para saneamiento con fondos propios, en lugar de redirigirlos dentro del préstamo. Según los nacionalistas, la alternativa carecía de detalles sobre su financiamiento.