Ciudadanos insiste en mesa de coordinación de la coalición para evitar "sorpresas"

La bancada del sector Ciudadanos, del Partido Colorado, junto al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y la subsecretaria de Cancillería, Carolina Ache Batlle, mantuvieron una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en el Parlamento este lunes. Tras el encuentro, Peña reiteró la necesidad de una "mesa de coordinación de la coalición".



"Nos sigue pareciendo un escenario necesario. Creemos que hasta ahora ha funcionado bien, pero nada quita que funcione mejor", dijo. Para Peña ese ámbito permitiría "coordinar de mejor manera los temas" y evitar que los socios de la coalición tengan "sorpresas sobre los planteos que se van realizando". "Hoy se lo volvimos a plantear al secretario", agregó.

Consultado sobre la respuesta de Delgado, Peña dijo que el secretario puntualizó que "alguna reunión en ese sentido ha habido". Sin embargo, los colorados entienden que "deban ser más asiduas" y que allí estén "los temas que se definan como más importantes hacia adentro del gobierno".

Peña también fue consultado sobre dos artículos de la Rendición de Cuentas que no acompañarán de momento. Por un lado, el artículo 281 que quita la preferencia del Banco República (BROU) para los depósitos de empresas públicas. "No estamos acompañando ese artículo. Es verdad que nuestro director no participó de la decisión (...), dijo.

Otro punto que no acompañan es la transferencia de fondos del Instituto de Colonización para nutrir un fideicomiso que financiará el Programa de Integración Social Urbana, que busca realojar asentamientos.

"Se va a nutrir de los recursos que hoy se dirigen al Instituto Nacional de Colonización, que no tiene nada que ver con los ingresos de las ventas que pagan los colonos a Colonización, eso son dos cosas diferentes", había expresado la ministra de Economía, Azucena Arbeleche hace una semana en el Parlamento. Entre US$ 15 y US$ 20 millones obtenía Colonización como ingresos por impuestos a las transacciones inmobiliarias y a la compra de tierras.

"Estamos trabajando en posibles alternativas y en alguna modificación que pueda darse al articulado tal cual vino (...), vamos a analizar bien los números, los tiempos en que puede darse esta propuesta, la progresividad de la misma, cómo pueden destinarse los fondos", dijo Peña.

El colorado destacó que esta es una "herramienta creada por el Partido Colorado, muy útil en posibilidades de acceso a la tierra para los productores. Debe ser aggiornada y contar con innovaciones. Es una oportunidad para replantearnos la colonización que queremos para adelante", aseguró.

Consultado sobre si esta redacción remitida por el Poder Ejecutivo genera inconvenientes en la coalición, afirmó: "De ninguna manera. Son artículos que no fueron coordinados previamente, por lo cual es natural que en el ámbito parlamentario se discutan".

"Una de las novedades que vino con la nueva coalición de gobierno es que las cosas en el Parlamento se pueden cambiar, no vienen a tapa cerrada", subrayó.



Otro de los puntos a los que se refirió Peña fue la postura que tomarán en caso de que se confirme que habrá referéndum contra 135 artículos de la LUC.

"Hay que esperar la confirmación de las firmas, pero vamos a salir a defender la ley que votamos. Es también nuestra ley, y trabajamos mucho en ella. Del proyecto original hubo muchísimas modificaciones que terminaron siendo incorporación de nuestro sector político", remarcó.