Acto de cierre de campaña de Lacalle Pou con líderes y figuras de los partidos de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras una intensa campaña de cara a la segunda vuelta esta noche, y a solo cuatro días del balotaje, el candidato blanco Luis Lacalle Pou realiza el acto de cierre de campaña en Las Piedras, Canelones.

En el escenario juntos estaban Ernesto Talvi, Pablo Mieres, Edgardo Novick, Irene Moreira -senadora electa por Cabildo Abierto y esposa de Guido Manini Ríos, y Beatriz Argimón.



La primera en hablar fue la candidata a la vicepresidencia quien le agradeció a Lacalle Pou por los meses "de trabajo intenso, de trabajo querido y sentido". "Tenemos el mejor candidato para llevar adelante el proyecto de Uruguay del siglo XXI".



Al grito de "presidente, presidente" comenzó a hablar Lacalle Pou, quien lo primero que dijo fue que todos los procesos políticos tienen un componente personal, u n componente institucional, partidario y sobre todo un componente colectivo y que esos tres componentes deben armonizarse, entenderse, armonizarse y llegar juntos al mismo tiempo y al mismo lugar.



"Ese quizás sea el desafío más difícil que uno tiene para llegar a un proceso político exitoso. No quiero perder tiempo en hablarles del proceso político personal porque muchos ya lo conocen y no me importa destacarlo"

El candidato blanco indicó que lo que importa en este momento es "el sentir del pueblo" y que por tanto los políticos tienen que ser "fieles intérpretes de las figuras populares".



"Nosotros teníamos una fecha límite desde la elección pasada y quizá la fecha límite por excelencia fue el 27 de octubre porque lo que va a pasar el 24 de noviembre obedece a lo que el Uruguay entendió el 27 de octubre, ¿y qué dijo? El 27 de octubre es cierto, el primer mensaje fue un pueblo que no perdió la capacidad de indignarse y de revelarse pacíficamente y dijo quiero sacudirle la modorra al pueblo y lo quiero cambiar", expresó.

"Qué cosa más linda es ver banderas de cinco partidos políticos, luchando dando un mensaje", indicó Lacalle Pou al momento de hablar del acuerdo entre los partidos que hoy forman una coalición. "¡Viva la democracia!", gritó una de las asistentes.



"No les voy a agradecer, porque no se trata de agradecer sino de entender que hay que caminar juntos, no le voy a agradecer tener conmigo aquí a Pablo Mieres, del Partido Independiente, a Ernesto Talvi, del Partido Colorado, a Edgardo Novick del Partido de la Gente y a ella que es como de la casa, a Irene Moreira de Cabildo Abierto", indicó Lacalle Pou.



"El mensaje no es un mensaje electoral, es un mensaje de ganar una elección y gobernar juntos los próximos cinco años en el Poder Ejecutivo, Legislativo, en todos lados, juntos y por eso dijimos vamos a darle una hoja de ruta, vamos a comprometernos, vamos a ver las coincidencias y ahí una vez más desafiamos a los pesimistas y a los escépticos porque había una voluntad atrás de comprometerse con el país en coincidencias", dijo el candidato blanco.

Lacalle Pou aseguró que "esta es la coalición del pueblo, no de los políticos" y que se armó gracias al "mensaje de la urgencia".



"El mensaje con esta espalda política es decirles que quiero ser el presidente de la República, que no le tiemble la mano, el mensaje es claro: si al gobierno le va bien es por el equipo y si al gobierno le va mal es responsabilidad mía y yo me voy a hacer cargo, es la única razón por la cual uno merece estar adelante. ¿Y saben qué? El pueblo no se merece ensayo y error, el político no puede ensayar y errar y por eso todo este proceso está acompañado de estudio, de recorrida, de realidad, de diagnóstico bien clavado en las raíces de la gente", agregó el candidato.

"No es responsable augurar males populares. ¿Qué me dirían si les dijera que el continuismo es solo traer males peores. Ya no sería una contienda con el partido de gobierno, sería una falta de respeto", indicó.



"No se puede decir que si gana la coalición vamos a vivir el 2002, no es ni cierto ni es tolerable, no vale decir cualquier cosa para ganar", expresó el candidato.



Lacalle Pou expresó que no es factible cualquier método para ganar un voto. "No vale una mentira un voto, hay que ganar con la verdad, hay que ganar con la transparencia, porque estamos pensando en el 25 de noviembre y que cosa más linda ser los elegidos con esta relación transparente a corazón abierto, mirándolos a los ojos, esa es la legitimación más fuerte que vamos a tener".



Además le pidió a los presentes que cuando se realice el cambio de gobierno y esté el presidente Tabaré Vázquez no hagan lo que no les gusta que les hagan. Además indicó que espera que Vázquez abra toda la información y que sea un gobierno transparente. Al respecto indicó que se iniciarán todas las auditorias necesarias pero, aclaró, no se tratará "de una cacería de brujas".



Por otra parte Lacalle Pou habló de la inseguridad y recordó que en caso de ser elegido se va a declarar una "emergencia" en materia de seguridad pública.



"El mensaje está bien claro, el primer lugar donde va la Policía es donde este gobierno olvidó, y después a la boca de pasta base, ahí vamos a ir y para eso porque capaz que dicen '¿qué vas a hacer por la Policía' respaldo legal y anímico del presidente de la República y del Parlamento, un claro mensaje de que cuidamos al que nos cuida", respondió.



El candidato también indicó que el gobierno que viene es "austero". "O seguimos la tendencia del Frente Amplio de gastar mucho y gastar peor y seguimos con el cierre de empresas", expresó.



Al respecto indicó que ahora "el esfuerzo lo tiene que hacer el gobierno".



"El candidato de gobierno no dice lo que va a hacer y sumado a eso en estos días se agregan gastos millonarios, cada día que pasa se promete lo que sabe que no se puede cumplir y eso se llama mentirle a la gente, solo se llama así", consideró Lacalle Pou.



Les quiero dejar un mensaje para mí esencial. Yo entiendo a algunos de ustedes que casi con bronca y calentura cuando los ven la frase que se les ocurre es 'se van' pero en realidad si este proceso termina cambiando una mitad por la otra no entendimos nada, si este proceso es como una revancha tampoco. La idea es que el 25 de noviembre todos demos un paso y avancemos como país", expresó.

Varias horas antes de que se diera inicio militantes de varios partidos de la oposición empezaron a llegar y a ubicarse en las sillas que ya estaban dispuestas para los asistentes.

Algunos otros empezaron a llenar el espacio junto con sus respectivas banderas y acompañados, en algunos casos, también de la bandera uruguaya.

Junto con los militantes también llegaron algunas figuras políticas como el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, el senador Amorín Batlle, el senador electo Juan Sartori, entre otros.