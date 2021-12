Cierre de campaña del Frente Amplio con más autocrítica y pedido de unidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autocrítica para estar más cerca de los barrios y del interior del país, mayor integración para lograr un Frente Amplio renovado de cara a 2024, y movilización para conseguir la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, fueron los principales temas abordados este sábado en el cierre de campaña del Frente Amplio.

El Parque Batlle fue el escenario elegido por el partido opositor para el acto de cierre donde tres caravanas llegaron a las 13:00, hora pautada para las presentaciones.



Si bien estaban anunciados los tres candidatos a la presidencia nacional del partido, Ivonne Passada, Gonzalo Civila y Fernando Pereira, solo los dos primeros se hicieron presente. Pereira se ausentó por ser contacto de COVID-19 y envió una carta que fue leída al inicio del acto.



También participaron las candidatas a la presidencia de la Departamental de Montevideo, Gabriela Iribarren y Graciela Villar, y acompañó en el escenario el coordinador del FA Ricardo Ehrlich, aunque no hizo un discurso.

“La política sin alma, sin amor, se transforma en algo vacío”, remarcó Pereira en su carta, a la vez que aseguró que durante su recorrida aprendió que “el Frente Amplio es una expresión más amplia” de lo que imaginaba. El candidato invitó a los partidarios a votar este 5 de diciembre a cualquiera de los candidatos porque el objetivo es hacer “una organización política más Frente y más Amplio”. Y concluyó: “El lunes 6 empezamos a volver para ser la alternativa que necesita el país. El Frente del futuro ya está en marcha”.



La primera en tomar la palabra fue la candidata Irribarren, quien destacó que luego de recorrer el país, uno de los principales puntos de conversación “casa a casa, barrio a barrio, en las ferias” es la “necesidad” de la derogación de los 135 artículos de la LUC. “Es una herramienta fundamental para parar este gobierno de derecha, de ricos para ricos” que está “trayendo sufrimiento a nuestro pueblo, hambre, desocupación, pobreza, rebaja salarial, pérdida de derechos, persecución sindical, y está tratando de transferir al mercado los derechos que todos y todas tenemos que tener garantizados por el Estado”.



Al respecto, remarcó la importancia de lograr una masiva concurrencia a las urnas. “Más importante que la elección que hagamos cada uno, es lograr que todo el pueblo frenteamplista mañana ponga su voto”, insistió. Iribarren también destacó el trabajo por construir un “Frente Amplio de renovación generacional” ante la proyección de “un país del 2024 muy dolido que va a exigir unidad, inteligencia y fuerza”.

Villar llamó a votar como el “mejor homenaje” para el expresidente Tabaré Vázquez. A la vez, hizo autocrítica sobre la pérdida de vínculos del partido con una parte de la población. “Nos vimos en el desafío en Montevideo de volver a hacer política, sobre todo en la micro política, en los barrios, en el tercer nivel de gobierno, en los complejos municipales y vecinales, ahí donde late el corazón de la sociedad, donde nunca debimos habernos retirado”, confesó.



A su entender, el FA tiene dos desafíos: resistir la embestida del “gobierno neoliberal y conservador”, y rehacerse después de una derrota “que dolió”.

Villar planteó que dificultades para llegar a “cientos de productores rurales que trabajan todos los días y no encuentran una respuesta de la fuerza política”. También hizo un llamado a los jóvenes, que si bien “acompañan cuando hay grandes causas”, no están dentro de la organización. “Tenemos que generar las condiciones para que esos jóvenes que nos acompañan los 20 de mayo, los 8M, el día de la marcha de la diversidad, tengan un espacio habitable creado por ellos mismos para hacer política”.



A su turno, Passada hizo énfasis en la necesidad de apuntalar el partido en el interior del país. “Hay que poner una mirada rápidamente de descentralizarlo, de trasladar las decisiones y los trabajos a los territorios”, dijo.



Asimismo, para la candidata la clave está en trabajar en equipo porque “no hay mesías detrás de un escritorio en la calle Colonia (donde está la sede del FA) que pueda solucionar este problema. Es un equipo, en forma horizontal, con una transformación intergeneracional”, reflexionó.

También llamó a una “estrategia unitaria de país” para anular los 135 artículos y definió como lucha del partido “defender la destitución de los profesores de San José”.

El último en hablar fue Civila, quien llamo a construir un “Frente más fuerte” y a reflexionar sobre las ausencias de muchas figuras del Frente Amplio que no concurrieron al acto final. “Esas ausencias hablan de problemas que tenemos que resolver”, dijo a la vez que alertó que “El Frente Amplio no puede seguir como está, tiene que cambiar”.



De hecho, volver a estar organizados y convocados para el proyecto político también resulta clave para el otro “gran desafío”: el referéndum.



Sobre cómo generar el cambio para renovar la fuerza política, indico que se hará “dejando de lado la especulación, los personalismos, individualismos, dejando de discutir candidaturas y nombres, antes que los proyectos”. A su entender, el FA “del futuro” tiene que ser “más participativo, menos machista, menos adulto-céntrico, y habilitar el ingreso de todas las generaciones, de todas las miradas”.



Finalmente, alertó que el Frente Amplio “perdió piel” y por lo tanto su expectativa no es tanto saber quién gana las elecciones, sino “construir esa piel nueva que permita transformar esta fuerza política para cambiar el país”.



“Tenemos que cambiarnos mucho a nosotros para cambiar el país”, reflexionó.