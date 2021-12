En el cierre del año, Manini empuja a Lacalle Pou a su primer veto como presidente

Luis Lacalle Pou llegó ayer a Uruguay, luego de su gira en búsqueda de inversores en Qatar, y hoy se prepara para vetar la primera ley desde que asumió la Presidencia. Para asombro de los blancos, son sus socios de Cabildo Abierto los que vuelven a poner contra las cuerdas al mandatario, empujándolo a esa decisión política de firmar el decreto que impide que un proyecto se convierta en ley, luego de haber logrado la mayoría de las adhesiones en el Poder Legislativo.

Los liderados por el senador Guido Manini Ríos decidieron seguir hasta las últimas consecuencias con su proyecto de ley forestal y, a pesar de la negativa de blancos y colorados, pero con los votos del Frente Amplio, lograrán sancionar el proyecto que busca restringir la actividad forestal en el país.



Lo harán incluso con el anuncio del presidente Lacalle Pou, de que en el caso de prosperar, él hará uso de la potestad constitucional para vetar la iniciativa y no promulgarla. Lo harán con el apoyo del principal partido político de la oposición. Y lo harán, incluso, luego de conocer un decreto presidencial en el que se determinan nuevas restricciones a la actividad forestal, donde radica la inquietud inicial de Cabildo Abierto.



Pero para el partido de Manini Ríos el tema es “de especial importancia y sensibilidad”, y no alcanza con un decreto. Piden y exigen el peso de la ley, aun sabiendo que las largas negociaciones y las conversaciones de más de un año quedarán en la nada cuando se confirme el veto del presidente Lacalle Pou.

De todos modos, los cabildantes sostienen que así cumplirán con su electorado y con su ideario “artiguista”.



Para Cabildo Abierto esa diferencia significativa con el presidente no implica una ruptura de la alianza con el Partido Nacional, el Colorado, el Independiente y el Partido de la Gente. Se quedan en la coalición, pero sientan el precedente de empujar al jefe de Estado a vetar la primera ley en su mandato.



Así como el Partido Socialista empujó al entonces presidente Tabaré Vázquez a vetar la ley de despenalización del aborto en 2008, ahora uno de los socios del gobierno decide pedir el voto prestado a la oposición para sacar la ley y desafiar a Lacalle a que ejecute la decisión que anunció un año atrás.

Cómo se fue dando

Sobre la mesa está la posibilidad de introducir cambios a la legislación de la actividad forestal. En ese escenario, los diferentes actores políticos movieron sus fichas pensando en su electorado, unos; en el cuidado de las políticas de Estado en la materia, otros; al mismo tiempo que algunos salieron a cuidar los equilibrios internos de la coalición. ¿Cómo juegaron los diferentes actores en este debate de más de un año y medio?

El viejo equipo económico: los astoristas



Si bien el Frente Amplio tomó posición como partido de apoyar el proyecto de Cabildo, también se generaron diferencias dentro de la coalición de izquierda. El astorismo -que se encargó de liderar el equipo económico durante los tres mandatos del Frente- marcó sus reparos. Desde que se inició la legislatura su líder, el senador Danilo Astori, no ha ingresado a sala por temas sanitarios. En su lugar participa José Carlos Mahía. El exministro de Economía sostiene que el proyecto de Cabildo no es bueno, pero acata la posición del Frente Amplio. De todos modos, en las últimas horas -y producto del decreto que el Poder Ejecutivo presentó, el cual restringe la actividad forestal-, Astori declaró a El País que se debería volver a discutir el tema, en el entendido de que con esa norma presentada por el gobierno no sería necesaria la aprobación de una ley. “Con respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre forestación, estoy de acuerdo con Danilo, no es un proyecto conveniente”, escribió ayer en Twitter el exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri. A pesar de eso, el Frente seguirá con su estrategia de levantar la mano para que se sancione hoy el proyecto en el Senado.