Christian Daude: “El ajuste impositivo se hizo a regañadientes; evitó un mal mayor”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Asegura que “no hay una situación de crisis”, pero no se puede seguir gastando “al mismo ritmo” los recursos que ingresan. Para Christian Daude, el Frente ya está pagando los costos del ajuste impositivo que realizó en el 2017, pero consideró que no hubo otra opción y se tomó ese camino “para evitar un mal mayor”. Ahora, sostiene que “no está en los planes” de Daniel Martínez aumentar impuestos, pero afirma que es necesaria una reforma de la seguridad social.

-Daniel Martínez dijo que hay una situación financiera que atender. ¿Estamos en crisis?



-No, no hay una situación de crisis para nada. Creo que el planteo es que aparte de todas las cosas buenas que uno puede marcar, por ejemplo el crecimiento de 16 años, hay una situación macro relativamente ordenada con el desafío de reducir gradualmente el déficit para lograr que la deuda no crezca. Está claro que los niveles de déficit actuales no se pueden mantener en el tiempo.



-¿Qué significa eso?



-Acá no hay una situación de emergencia, pero sí se requieren acciones claras desde el principio del gobierno y a lo largo de todo el período. La estrategia tiene que tener como pilar fundamental el recuperar el crecimiento. Si hoy se toma el déficit fiscal del sector no financiero, está en el entorno del 4,1%, sacando los cincuentones. El 1% de ese déficit se debe a que la economía está estancada o está creciendo muy poco. Recuperando el crecimiento se recuperaría un punto, lo que es alrededor de US$ 600 millones a lo largo del período. Por eso es tan importante el crecimiento en nuestra estrategia (...) Eso significa que la recaudación adicional que se va recuperando no se gasta toda, sino que parte se usa para reducir el déficit. Lo otro es cambiar la asignación presupuestal. Pasar de una discusión de presupuesto incremental, redistribuir y buscar economías.

-¿Presupuesto gasto cero?



-Base cero podría ser, yo no creo que sea fácil hacer un ejercicio de esos completo, una parte se puede reasignar.



-¿En resumen el Estado deberá ajustarse el cinturón?



-No podemos seguir gastando al mismo ritmo del que ingresan recursos, está claro.



-No siempre se cumplen las proyecciones de crecimiento. ¿Cómo se puede asegurar el ahorro en base al crecimiento?



-Las proyecciones son proyecciones, tienen que ser desde el punto de vista técnico lo más cercano a lo que uno espera que pueda pasar con la economía dado el contexto internacional. Pero uno nunca puede prever una guerra comercial entre Estados Unidos y China.

-¿Hay un plan B por si ese crecimiento no se da?



-Plan B todavía no hay. Uno siempre tiene que pensar en las contingencias, pero al momento de diseñar la ley de presupuesto hay que hacerlo en base a proyecciones creíbles. La otra cosa es que si uno mira a largo plazo la mayor presión del lado del gasto ha venido del gasto endógeno de las pasividades.



-¿Cuál debería ser el déficit si no se quiere perder el grado inversor?

-El déficit, sacando el Banco Central, debería estar en el entorno del 2% a fines del período. Actuar sobre el gasto lleva tiempo y necesitamos una reforma de la seguridad social que dé mayor flexibilidad al gasto a largo plazo.



-¿Se debe mantener el nivel de gasto, aumentarlo o bajarlo?



-Hay que bajar el gasto como porcentaje del PIB, no significa bajarlo en términos reales necesariamente. Capaz que se gasta lo mismo o un poco más, de hecho hay una parte del gasto que va a crecer en términos reales en el quinquenio que son las pasividades y las jubilaciones.



-¿Se debe aumentar la edad para poder jubilarse?



-Para nosotros lo más importante es que esto sea lo más consensuado posible, con actores políticos y sociales (...) No hay que focalizarse solo en el Banco de Previsión social (BPS) y la jubilación común, hay pensiones por invalidez y otras cajas. La edad tiene que estar en la discusión, pero uno puede pensar en otros mecanismos, como que haya postulación voluntaria de la edad de retiro o en la jubilación parcial.

Christian Duade, director de la Asesoría Macroeconómica del MEF. Foto: Leonardo Mainé

-Se llega a la elección con una economía estancada y con más desempleo. ¿Coincide con la frase acerca de que “la gente vota con el bolsillo”?



-La intención de voto depende de lo que la gente espera que va a suceder. Desde ese punto de vista y para esta segunda mitad del año vienen buenas noticias para el país, una es la confirmación de UPM tanto por el tamaño de la inversión como por la cantidad de empleo (...) Eso creo que es una buena noticia, el otro aspecto tiene que ver con las obras de infraestructura, tanto el ferrocarril central, como las PPP; que entraron un poco más tarde de lo que estaban planificadas, pero vienen en un momento que son casi contracíclicas.



-¿Los datos negativos sobre la economía no van a incidir a la hora del voto?



-No estoy acá en posición de analista y tampoco las cosas las hacemos para que la gente nos vote, estamos para mejorarle la vida a la gente. Creo que en algunos aspectos estamos viendo mejoras en el ánimo que tienen que ver con estas mismas cosas. Si uno mira la confianza del consumidor dio un salto importante con la noticia de UPM, porque la gente mira hacia adelante.

-¿El ajuste fiscal de 2017 tiene un costo político para el Frente Amplio?



-Creo que lo generó. Está claro que había un compromiso y se hizo todo lo posible para evitarlo de hecho y por lo tanto algunas personas claramente piensan que no se cumplió con lo que se había dicho. Por otro lado otras personas seguramente entiendan que es una acción que se toma a regañadientes para evitar un mal mayor.



-¿No le quita credibilidad a lo que pueda decir el equipo de Martínez ahora en relación a los impuestos?



-El Frente había prometido no aumentar impuestos, lo tuvo que hacer y lo trató de hacer de la manera menos dolorosa y de la manera coherente con su programa. Eso es que fuera de manera progresiva, se actuó de forma coherente con el programa en una situación que uno no hubiera querido aumentar los impuestos. Está claro. Se tomaron acciones sobre el gasto, pero que han sido menos exitosas en su magnitud. Entonces eso creo que es lo que tiene que poner la gente sobre la balanza.



-¿Es inevitable un ajuste fiscal para el próximo período?



-No, para nada. Si fuera así no estaríamos diciendo que nuestra estrategia pasa por lograr un resultado fiscal sostenible sin recurrir a una suba de impuestos.

-¿Eso no está en los planes?



-No está en nuestros planes, la estrategia nuestra viene por aumentar ingresos vía crecimiento y manejar el gasto austero.



-El programa del FA dice que hay que diferenciar la capacidad contributiva entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas. ¿Se piensa subir el IRAE a las grandes empresas?



-Hablamos de bajar la carga tributaria a pequeñas empresas, lo que tiene un costo fiscal bajo.



-Se plantea aumentar la carga tributaria sobre el capital. ¿Se cumplirá el programa?



-Está claro que una línea es tener una tributación más justa y eso implica mover la tributación, pero esto no está siendo una prioridad para aterrizar. Si uno mira el momento en que está la economía y lo que nos planteamos para captar inversión, nosotros cree-mos que la carga tributaria es adecuada.



-Su nombre suena para ser ministro de Economía. ¿Aceptaría el cargo en caso de que gane el Frente Amplio?



-Es un orgullo que se maneje mi nombre, pero me parece que no estamos en ese momento todavía. Yo tengo claro que mi principal función sigue siendo el cargo que desempeño y cuando sea el momento será Daniel el que defina su equipo.