Charles Carrera sobre la LUC: "No está previsto para realizar una reforma del Estado"

Charles Carrera, vicepresidente de la comisión especial que analizó la Ley de Urgente Consideración (LUC) y senador del Frente Amplio (FA), dijo que la bancada de su partido votará en contra de la LUC, ya que no pueden "avalar el mal uso de un procedimiento previsto en nuestra Constitución” y agregó que el FA no avala “esa nueva forma de hacer política en Uruguay”. “Ese mecanismo está previsto, pero no está previsto para realizar una reforma del Estado”, agregó este martes en rueda de prensa.

Carrera expresó, a su vez, que fue muy difícil el análisis de los cambios en la LUC porque “estuvimos recibiendo modificaciones hasta último momento, es decir hasta ahora”. Respecto a la conferencia de ayer de los senadores de la coalición multicolor, dijo que “siguieron trabajando” luego del anuncio y que “es caótico”.

El senador del FA dijo que se logró avanzar en la comisión que analizaba la LUC, pero que hay otras dimensiones como “la dimensión represiva del uso de la fuerza en forma irracional” que no acompañan.



La bancada de la oposición está de acuerdo en que se debe mejorar la seguridad y la convivencia, pero “no a través de los mecanismos” que se proponen en la LUC. Carrera manifestó que la sociedad se dará cuenta “del retroceso cuando pasen situaciones dolorosas”.



Se destacó si la creación del Ministerio de Medio Ambiente, la mejora del proceso penal y la lucha contra el narocotráfico. “Vamos a acompañar una serie más de disposiciones”, agregó.

Respecto a la educación, Cabrera manifestó que es un “tema complejo”, pero que algún artículo se va a acompañar.