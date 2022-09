Carrera dice ser objeto de "un lawfare" y que investigación "es una canallada" de Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Charles Carrera dijo que la investigación sobre supuestas irregularidades cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior es "una canallada". "Conmigo están inaugurando un lawfare", enfatizó.



Carrera se expresó así en diálogo con correligionarios este sábado en el comité de base 27 de noviembre y sostuvo que, como abogado de profesión, le da "mucha bronca" que le "armen una causa". Además, enfatizó que la investigación fue ordenada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ya que "cuando hace una denuncia penal el Estado no pone que es por orden del ministro".



El senador dijo que Heber usó la "Unidad de Asuntos Internos para investigar a un militante, un dirigente de la oposición, un senador de la República". "Se me hizo una pesquisa de mi vida y nunca se me notificó", remarcó.

En su exposición, recogida en video por una usuaria de Twitter (@raquel_da), Carrera dijo tener "absoluta tranquilidad" y que buscará cómo "salir" de la denuncia que le hizo Heber para tomar acciones.



El senador agradeció a sus compañeros por sus muestras de cariño, ya que esta denuncia es contra "un militante del Frente Amplio" que cubre el rol de abogado de la bancada y es "cara visible" en la denuncia contra el "mayor acto de entrega de soberanía nacional", como calificó la concesión del Puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie.

Repasando las características de ese acuerdo, Carrera dijo que "no es por cinco años el acto de entrega, es hasta el año 2081", cuando su hija "de un año será una mujer de 60".



Carrera recordó que gobernantes del Frente Amplio fueron procesados (como fue el caso de Fernando Lorenzo, tras la concesión de Pluna) y que en este caso conviene que "el sistema de Justicia uruguayo actúe con la misma vara". Por esta razón adelantó que durante el mes de setiembre se ampliará la denuncia por la concesión del puerto capitalino.

"Conmigo están inaugurando un lawfare" El senador Carrera dijo que durante el mes de setiembre su nombre fue citado en los medios de prensa 672 veces. "Realmente fue un acoso al que fui sometido, yo nunca pensé que en Uruguay llegara la persecución política a través de esos mecanismos que en el mundo se llama lawfare. Desgraciadamente, conmigo están inaugurando un lawfare".



El concepto de lawfare es utilizado para referirse a lo que se considera una judicialización de la política.



Carrera dijo que no tiene más remedio que ir al sistema de Justicia y presentar su defensa ante el procedimiento legal que está abierto en su contra. "No me voy a seguir sometiendo al escarnio público", expresó.

"Nuestros militantes me respaldan", detalló, pero señaló que "lamentablemente hay un conjunto de militantes de la derecha" que en redes sociales se encargan de "exponer a los dirigentes políticos del Frente Amplio al odio y el desprecio público".



Finalmente, sobre Luis Alberto Heber expresó que "en vez de estar preocupado por los temas que tiene que estar preocupado por los graves problemas de seguridad y convivencia que está viviendo el país, no está preocupado por eso" y lo responsabilizó de haber tenido una actuación "funcional a la estrategia del narco (Sebastián Marset)".