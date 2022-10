Carrera acusa a la Jutep de "mirar para el costado" y actuar "a medida" del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador Charles Carrera criticó la postura de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) frente al acuerdo entre el gobierno y la empresa Katoen Natie por la concesión del Puerto de Montevideo. "La Jutep se ha transformado en un organismo que dictamina a la medida de los intereses del gobierno", expresó.

En el informe presentado por Jutep se concluye que "La actuación de los jerarcas no implica transgresión de leyes, ni principios contra las normas de la administración y ética pública".



Carrera destaca que hay una "dualidad de criterios" a la hora de analizar acciones irregulares. "Cuando se expidieron en los casos de Gas Sayago y Antel Arena, interpretaron que ciertas acciones eran irregulares, pero, al analizar conductas similares en el marco del acuerdo con Katoen Natie, hicieron la vista gorda", escribió en su Newsletter personal.



Según el análisis del senador, en el caso del Gas Sayago, la Jutep "observó que se violaba la regla de la buena administración, porque, supuestamente, los estudios económicos con los que se contaba resultaban insuficientes. Sin embargo, en cuanto al acuerdo con el grupo Katoen Natie, donde no hubo informe de ningún tipo, la mayoría oficialista no puso reparos".

Respecto al Antel Arena, Carrera destaca que la Jutep "también observó apartamientos a la regla de la buena administración por el supuesto hecho de que no existía un plan de negocios completo de la obra"; "En cambio, en el caso del acuerdo con Katoen Natie, la referida mayoría entendió que no tenía nada para decir respecto a la regla de buena administración", disparó.



Para el senador, la actual conformación de la Jutep "no puede garantizar independencia e idoneidad para dictaminar si hubo o no apartamientos éticos en la toma de decisión del gobierno", "porque actúa a la medida de los favores que le solicita el oficialismo".



"Los pusieron ahí para hacer lo que están haciendo: mirar para el costado cuando el asunto le aprieta el zapato al gobierno", sentenció.

Finalmente, Carrera planteó que se debería "pensar un mecanismo para que la Jutep vuelva a ser un organismo imparcial que resuelva los asuntos con independencia del gobierno de turno".