Cardoso: “El sector turístico se verá resentido por la llegada del coronavirus”

- ¿Cómo afecta la llegada del coronavirus al sector turístico?

-Uno siempre tiene la esperanza que esto impacte de la menor manera posible, pero si algo está claro es que beneficiar no va a beneficiar en nada y el sector turístico se verá resentido. Fundamentalmente la primer franja de los servicios, lo que son la gente que trabaja en los servicios aeroportuarios, hotelería y gastronomía. La seguimos muy de cerca a la situación en permanente contacto con el sector privado, intercambiando sobre la realidad diariamente.

-¿Tiene alguna cuantificación económica de las pérdidas, en materia de ingreso de divisas, que podrían generarse por el coronavirus?



-Por ahora no, porque no creo que ningún economista tenga certeza de lo que pueda durar esto y de la cuantificación económica que vaya a tener.



- Se resolvió el cierre parcial de fronteras. ¿Se evalúa ahora un cierre permanente?



- Todo depende de cómo evolucione el proceso. El proceso evolutivo que tenga el virus y su contagio va a estar vinculado a que las medidas se mantengan, a que las medidas se flexibilicen o que se corrijan. Uruguay hoy no está aislado, la decisión que se tomó es que todas las personas que vengan de Francia, España, Italia, Alemania, Japón, China, Corea del Sur, Singapur e Irán llegan directamente a cuarentena vigilada de 14 días, tengan síntoma o no. Después el tránsito de nuestras fronteras con Brasil y Argentina está abierto, pero con un fuerte control sanitario. Se prohibió expresamente el ascenso y descenso de los pasajeros de cruceros.



-La medida de impedir el descenso de pasajeros de cruceros generó malestar en alguna empresa



-Comprendo que las personas a las que les afecta directamente no estén contentas, pero la decisión es tomada con mucha responsabilidad y el bien acá a proteger, más allá de alguna afectación económica de algún operador o empresario, es la salud de toda la población.



- ¿El gobierno estudia una propuesta del concesionario del Aeropuerto de Carrasco para cerrar vuelos provenientes de Europa y Estados Unidos?



-No tengo conocimiento de eso.



- ¿Cómo fueron sus primeros días en el Ministerio de Turismo?



-Es una tarea nueva que implica enormes desafíos, pero con mucha esperanza y fuerza. La transición fue dentro de los términos esperados y acordados obviamente que una transición, más allá de la información que uno intercambia y requiere y la que se nos brindó porque todo se nos fue proporcionado, no alcanza para tomar conocimiento de todas las particularidades fundamentalmente del andamiaje administrativo. Hemos tenido una primera semana de intenso trabajo y de muchísimas reuniones. De recibir la visita e entrevistarnos con embajadores turísticos, hoteleros, gastronómicos, alquiler de autos y agencias de viaje. Acompasado de lo que viene siendo el requerimiento de información del día a día de los diferentes compromisos y contratos que el ministerio tiene.



-Se asume en un escenario marcado por un déficit fiscal de 4,6%. ¿Hay alguna directiva para generar ahorros?



-El déficit es superior a 5%, es una cifra preocupante, hay que ordenar la gestión del Estado en general para de esa manera tratar de reducir ese déficit y las calificadoras de riesgo no nos bajen la nota, porque eso implicaría que se encareciera más el acceso de créditos por parte del Uruguay y todo eso hay que pagarlo y termina encareciendo la vida de los uruguayos. Obviamente que hay que tomar decisiones de un reordenamiento de lo que es la gestión del Estado. Hemos firmado un decreto en el que se topea en el 85% la ejecución de los créditos disponibles en todos los ministerios. Esto significa ahorrar un 15% de lo proyectado para gastar.



- ¿Esto implica recorte de programas dentro del Ministerio de Turismo?



-Esto implica contención del gasto. La no posibilidad de adquirir bienes, de comprar propiedades y comprar flotas.



- ¿Cómo afecta la directiva al Ministerio de Turismo?



-Bueno, el Ministerio de Turismo tiene un edificio que adquirió la administración anterior que costó un millón de dólares en la calle Zabala. Ha invertido dinero en lo que es la preparación y modificación de ese edificio con obras de infraestructura importantes. Lo visitamos junto al subsecretario y director general del ministerio hace algunos días y le queda un desarrollo importante en lo que tiene que ver con las obras de adaptación y de eso hemos puesto en conocimiento al presidente de la República con un estudio de los gastos que se han efectuado y de los créditos que habría que invertir para terminar la obra. Si bien la obra ya estaba siendo ejecutada, nos pareció que lo mejor era poner al presidente en conocimiento para adoptar una decisión.



-¿Cuánto se gastó y cuánto faltaría gastar para poder mudarse?



-Se ha gastado una cifra importante en el orden de unos US$ 3 millones para comprarlo y adecuarlo. Quedaba una estimación que no fue ajustada al tipo de cambio de hoy, no quiero dar una cifra exacta, pero mirando a ojo de buen cubero y falta algún millón de dólares más . En lo que me es personal no es una prioridad de esta administración ni de esta gestión mudarse a un edificio nuevo, creo que es una resolución que la debe tomar el presidente Luis Lacalle Pou en función de todo el análisis general y los ahorros que se puedan producir. Es real que este edificio pertenece a la Administración Nacional de Puertos. La ANP en el período de gobierno anterior lo estaba pidiendo porque ya tenía un destino y esto justificaba y motivaba la decisión de adquirir otro nuevo, pero hoy ha llegado un nuevo gobierno y cambian las autoridades de la ANP y del Poder Ejecutivo, por lo tanto pusimos toda la información disponible y estaremos atentos a lo que el presidente resuelva para producir los ahorros que sean necesarios. Ya sea que se disponga tanto de la futura inversión que hay que hacerle al edificio como se tome la decisión de la puesta a venta de esa propiedad. Lo dejamos libre de manos para lo que entienda conveniente.



-¿Para usted tendría que venderse la propiedad?



-Sería partidario de que el Estado haga caja y que ese dinero sea una contribución, más allá de lo simbólico en la cifra, para lograr atenuar y bajar el déficit fiscal. Porque no es solo la inversión edilicia, mudar una estructura ministerial también implica una cifra grande de erogación por parte del Estado.



-Otro de los compromisos de campaña habían sido las auditorías. ¿En su ministerio hay necesidad de hacerlas?



-No sé si hay necesidad o no, siempre es bueno y sano para tomar un punto de partida y que quede claro desde dónde se arranca, más después de 15 años de gestión de un gobierno con mayorías parlamentarias del mismo partido. Esto no significa a priori generar sospechas ni desarrollar teorías que vayan en la dirección de la cacería de brujas. Mi intención no es esa en lo más mínimo ni tengo sospecha de nada, simplemente creo que es de un sano ejercicio de la administración pública auditar los números, las cuentas, los compromisos el modo de funcionamiento para tener la más clara proyección desde dónde empezamos.



-La Policía está haciendo control de identidad como parte de una nueva política. ¿Esto puede tener alguna consecuencia para el turismo?



-Lo beneficiaría enormemente. El turista que la policía le pide que se identifique se siente cuidado. Se siente protegido, ninguna persona que no esté vinculado a una actividad delictiva tiene que molestarle que la policía le pida que se identifique. Al contrario, tiene que valorar que estamos llevando adelante una gestión de ordenamiento del derecho humano más sagrado que tiene que tener cualquier sociedad que es la seguridad pública. Es estar cuidados.



-Usted dijo en radio Carve que es partidario de analizar un cambio en la legislación vigente para que los turistas que llegan a Uruguay puedan comprar y consumir marihuana recreativa. En su momento se posicionó en contra de la ley y llegó hasta hablar de un “narcoestado”, ¿a qué se debe este cambio?



-Ningún cambio. No estoy planificando ni tengo la estrategia de desarrollar un turismo cannábico, no está a consideración eso. Lo que sí dije fue la situación que se da con un turista extranjero que tiene la idea de que en Uruguay tiene venta de cannabis. Se generó la onda expansiva en el mundo de que en Uruguay la marihuana es libre y como ministro de Turismo tengo el relato de hoteleros, comerciantes que existe esa convicción. Lo que se hizo al legalizar la marihuana para sacar a los uruguayos de un mundo delictivo, es al mismo mundo al que se los expulsa a los extranjeros. Eso me parece contradictorio y es lo que dije básicamente cuando se me preguntó por el tema.

Gestiones del presidente por vuelos de American

-¿Qué evaluación se hace de la temporada turística de verano?



-Fue una temporada aceptable dentro de las expectativas que tenía el sector turístico, los operadores y uno mismo al ser habitante de un departamento como Maldonado, que es esencialmente turístico. Creo que las expectativas cuando comenzó la temporada estaban más bajas de lo que estaba sucediendo por suerte. Llegaron menos turistas aparentemente, aunque no tengo la medición final. Es notorio que faltó la clase media argentina. Felizmente no faltaron tantos argentinos como podrían haber faltado y había una fuerte devaluación de su moneda más ese impuesto del 30% a fin de año para utilización de tarjetas de crédito. Todo eso conjuga una situación que era de esperar con una mayor retracción que la que tuvimos.



-American Airlines anunció que suspende la conexión entre Miami y Montevideo entre mayo y diciembre. ¿Cómo evalúa esto?



-Como una situación muy negativa obviamente, porque es la conexión directa con Estados Unidos. La ruta aérea es un plus y favorece la llegada de turistas y mercancías. America Airlines se ha comunicado con nosotros, nos ha dado las mismas razones de lo que está pasando en todo el mundo. Que a partir de la cancelación de un montón de rutas aéreas está habiendo una reprogramación. Hemos conversado con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y le hemos pedido realizar gestiones al más alto nivel de gobierno para evitar esta situación.



-¿Uruguay está bien conectado con el resto del mundo?



-Deberíamos tener mucha más conexión, en la aspiración del desarrollo del turismo extraregión y para no ser tan dependiente de los desasosiegos económicos de nuestros vecinos (...) Hay un desafío de conectividad con Brasil.