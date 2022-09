Cancillería dio datos sobre la situación de un funcionario de Buenos Aires cuestionado por el FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió esta semana a un pedido de informes que efectuaron senadores frenteamplistas en julio para conocer detalles de los cargos de particular confianza en la Embajada y Consulado de Uruguay en Argentina, tras una publicación de prensa de años atrás que advertía sobre la situación de un funcionario.

El semanario Búsqueda había informado el 6 de agosto de 2020 que ante el aumento de solicitudes de residencia uruguaya por parte de argentinos, Cancillería tenía previsto designar a José Reyes como funcionario de la Embajada en Buenos Aires. En la web de la representación diplomática figura en el apartado de "autoridades".



El medio también había publicado en esa fecha que Reyes vivía "desde años" en Argentina y que tenía "vínculos con el sector empresarial local". Además, se indicaba que tenía "muy buena relación" con el mandatario Luis Lacalle Pou y que fue uno de los comensales en el almuerzo que se desarrolló en el restaurante Fellini, en Pocitos, tras el resultado del balotaje de noviembre de 2019 en el que resultó electo presidente de la República.



Casi dos años más tarde, en julio de este año, senadores opositores presentaron un pedido de informes para conocer "específicamente" la situación de Reyes, "designado directamente y de quien no conocemos su trayectoria en el área de comercio", había señalado en su cuenta de Twitter el senador Daniel Caggiani por ese entonces. Junto a los senadores Charles Carrera, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez y Sandra Lazo hicieron la solicitud a Cancillería.

En el pedido de informes solicitaron datos del personal designado a la embajada y consulado de la vecina orilla, las remuneraciones que perciben todos los funcionarios de delegación, y "en particular, las partidas adicionales" para cada uno.



En la solicitud cursada el 11 de julio, se hizo hincapié en conocer varios detalles sobre Reyes. No solo si integra la delegación uruguaya, sino saber si se le paga una "partida por alquiler de casa habitación" en Buenos Aires, así como su "nacionalidad y domicilio".

Este martes, 13 de setiembre, Cancillería respondió a través de un escrito, al que tuvo acceso El País, que Reyes ocupa uno de los cuatro cargos de particular confianza en Buenos Aires, bajo el rol de "Ministro" (escalafón M, grado 06) dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata del segundo cargo más alto —después de "Embajador"— dentro del orden jerárquico de los funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay. Tanto Reyes, como Daniel Rognoni y José Curbelo son funcionarios de "particular confianza". La delegación cuenta, además, con 13 funcionarios diplomáticos de carrera.



Cancillería informó que Reyes "tiene nacionalidad uruguaya y constituyó su domicilio en la ciudad de Buenos Aires", indica el escrito firmado por el canciller Francisco Bustillo. De acuerdo a lo informado por Cancillería, Reyes percibe en total una remuneración nominal mensual de US$ 6.555.

Reyes percibe un "salario básico congelado" de US$ 2.775. A esto, se suman los "gastos de representación", de US$ 390, y "beneficios sociales correspondientes al hogar constituido y asignación familiar", que ascienden a US$ 500 y US$ 650 respectivamente.



Reyes, junto a Daniel Rognoni y José Curbelo, en los tres casos "Ministros" del Servicio Exterior uruguayos, perciben una "partida de ayuda de vivienda" por ser funcionarios de "particular confianza". De los tres, Reyes es el que percibe mayor remuneración por ese concepto: US$ 2.240. Curbelo percibe US$ 1.760 y Rognoni US$ 1.440.