Canciller paraguayo: "La ruptura del Mercosur es imposible"

El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo (en la foto, a la derecha), dijo a El País que “la ruptura del Mercosur es imposible”, tras el planteo del presidente Luis Lacalle Pou de negociar tratados comerciales por fuera del bloque. “La posición uruguaya la conocemos hace bastante tiempo. Lacalle ha tenido la cortesía de informarnos anticipadamente”, señaló.

Euclides dijo que “Uruguay tiene derecho legítimo de plantear” la flexibilización para negociar por fuera con terceros países. Pese a ello, afirmó que el artículo 37 del Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto obligan al Mercosur “a actuar por consenso” y “trabajar en bloque”.



“La posición de Uruguay nos obliga a una reflexión sobre el futuro del Mercosur; nosotros no compartimos, pero respetamos la posición”, advirtió. Además, dijo que la normativa del Mercosur no habilita (por el protocolo de Ouro Preto) a la negociación de acuerdos comerciales de forma independiente. “En esta posición está Argentina, está Paraguay y Brasil”, aseguró.



De todas maneras, consideró que si se quiere flexibilizar el Mercosur se podría discutir la posibilidad de revisar el Tratado de Asunción. Por lo que, señaló, el presidente paraguayo, Mario Abdo, planteó una reunión presencial de los cuatro mandatario.



“Lo más importante es salvar nuestra pertenencia del Mercosur. Creo que nadie se marcha”, afirmó. En ese sentido, descartó una ruptura. Y dijo que el padre del mandatario uruguayo, Luis Alberto Lacalle Herrera, fue uno de los fundadores del bloque, por lo cual no cree que su hijo “lo quiera romper o mucho menos”.



El canciller paraguayo expresó, en el mismo sentido, que se debe encontrar “una salida política”, que después se tiene que transformar en una “salida jurídica”.



Consultado sobre si Uruguay debe irse del Mercosur, contestó: “De ninguna manera, cómo vamos a permitir que un hermano se marche de nuestra casa común. Uruguay es demasiado entrañable; al contrario, que se quede. De momento la ruptura es absolutamente imposible”.