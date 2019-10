Manini: "No nos usarán como objeto de un plan continental que viene por nuestras libertades"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, sobre las 21:00, comenzó su discurso de cierre de campaña el excomandante en jefe del Ejército y actual candidato presidencial por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en un escenario frente a su sede central en la calle Canelones y Jackson (Montevideo).

Manini Ríos comenzó su discurso diciendo que Uruguay "está sumergido en una crisis" que "no es solo económica" sino "cultural" que es "consecuencia del deterioro que lleva varias décadas".



"El pueblo elegirá el domingo entre dos opciones, en una decisión que va a ser de las más importantes de su historia por lo que está en juego".



En la misma línea, le dijo a sus simpatizantes "que evidentemente de ser elegido" el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, "no se esperen cambios en la conducción de las políticas de nuestro país".



En tanto, remarcó que "la otra opción" es "votar por cambiar, por terminar con esto que estamos viviendo, por empezar a transitar un camino diferente y creemos que en ese camino el cambio verdadero lo representa Cabildo Abierto".



"No es un maquillaje, no es un retoque para que sigan detentando el poder lo mismo que lo detentan hace muchos años", sostuvo Manini Ríos y agregó que con Cabildo Abierto "se va a apostar al país productivo, al país del trabajo nacional, al país que premie a los trabajadores que con su esfuerzo trabajan todo el día y quieren sacar adelante este país y apuestan por este país".

Simpatizantes de Cabildo Abierto, este miércoles en el acto final de su candidato Guido Manini Ríos. Foto: Darwin Borrelli

Asimismo, dijo que Cabildo Abierto "va a hacer los cambios necesarios en el Poder Judicial, porque va a asegurar la verdadera independencia de poderes. El equilibrio de poderes que establece la Constitución".

En tal sentido, Manini redobló la apuesta y señaló: "Vamos a terminar con la discrecionalidad de ciertos fiscales, que deciden por sí a quién llevar a a juicio y a quién no llevar", en referencia a sus críticas públicas a la Fiscalía General de la Nación, luego de que el fiscal Rodrigo Morosoli pretendió acusarlo formalmente por no haber denunciado a la Justicia penal que el exmilitar José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal Militar que en 1973 hizo desaparecer el cadáver del tupamaro Eduardo Gomensoro en el río Negro.



Por otro lado, el candidato presidencial de Cabildo Abierto dijo que van a "terminar con la droga en el Uruguay" ya que "es posible hacerlo en este país". Para ello, propone "enfrentar en serio a los narcotraficantes" y "no se nos van a escapar por la puerta de la Cárcel Central", en referencia a la fuga de allí del mafioso italiano Rocco Morabito que se produjo en junio de este año.



Respecto a otros asuntos, Manini dijo: "En estos últimos tiempos vemos cómo nuestro continente está convulsionado. A la dictadura venezolana, que ha impedido al pueblo venezolano gozar de las libertades al que tiene derecho como todo pueblo hermano del continente, se le suma las convulsiones en otros países, Ecuador, Chile, el probable fraude electoral en Bolivia, se suman situaciones muy complejas y aparece el dictador venezolano diciendo, muy suelto de cuerpo, que se está aplicando a rajatabla lo dispuesto por el Foro de San Pablo".



Manini Ríos aseguró, además, que el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, "concurrió" a una de las "sucursales" del Foro de San Pablo.

El candidato insistió con "saber qué es lo que está planificado para Uruguay en ese plan, qué es lo que debemos esperar, porque desde ya les decimos desde Cabildo Abierto que nosotros no estamos dispuestos a tolerar que se nos use como objeto de un plan continental que viene por nuestras libertades".



"Los orientales mas que nunca vamos a defender nuestras libertades como siempre", remató el candidato sobre este asunto.