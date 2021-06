"Caer tan bajo", "miserables" y "equivocado": críticas a video del FA y la opinión de Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio publicó un video este domingo, día en que se cumplieron 48 años del Golpe de Estado y de la declaración de la huelga general, y en él unió esos hechos con la recolección de firmas para llevar a referéndum 135 de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La campaña generó críticas por parte de algunos políticos y el senador frenteamplista Oscar Andrade habló al respecto.

"Nunca pensé que se podía caer tan bajo", dijo sobre el video el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. "Comparar la lucha contra la dictadura con una campaña de firmas contra una ley votada por un Parlamento democráticamente electo es un dislate difícil de entender", agregó a través de su cuenta de Twitter.



En esa línea, además, el ministro cuestionó si esa campaña representa o no a los frenteamplistas.

Nunca pensé que se podía caer tan bajo. Comparar la lucha contra la dictadura con una campaña de firmas contra una ley votada por un Parlamento democráticamente electo es un dislate difícil de entender. Esto representa a los frenteamplistas? — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) June 27, 2021

Quien también rechazó el video fue la senadora blanca Graciela Bianchi, que expresó: "¿Quién es capaz de hacer esta campaña por el referéndum contra la LUC y la disolución de las Cámaras en 1973?".



"¡Y basta con la mística de la huelga general! Los que lo vivimos sabemos lo que fue y lo que duró", agregó la legisladora.

¿Quien es capaz de hacer esta campaña por el referéndum contra la LUC y la disolución de las Cámaras en 1973? !Y basta con la mística de la huelga general! Los que lo vivimos sabemos lo que fue y lo que duró. Link 👉 https://t.co/eILWqeyUhH — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 27, 2021

El diputado colorado Felipe Schipani se pronunció en esa misma línea y dijo: "¡No tienen vergüenza! ¡Mienten y agravian! Solo los miserables pueden comparar las circunstancias del golpe de estado con la LUC".

Solo los miserables pueden comparar las circunstancias del golpe de estado con la LUC. https://t.co/teDrI6wCDo — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙎𝙘𝙝𝙞𝙥𝙖𝙣𝙞 (@FelipeSchipani) June 27, 2021

"El 'nunca más' es indisociable del compromiso diario con la construcción y la defensa del sistema democrático. Clara demostración de que no están a la altura. Irresponsables para con la historia, y los miles de uruguayos que lucharon contra la época más oscura de nuestro país", indicó la cuenta de Juventud del Partido Nacional.

Clara demostración de que no están a la altura. Irresponsables para con la historia, y los miles de uruguayos que lucharon contra la época más oscura de nuestro país. https://t.co/6AmjNpYtt2 — Juv Partido Nacional (@PNacionalJoven) June 27, 2021

Por su parte, el director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado consideró que el mensaje fue "totalmente desatinado, equivocado y tirado de los pelos". "Nada tiene que ver con la jornada lamentable que hoy (por ayer) se recuerda. Nunca más dictadura. Sin Parlamento nunca mas", agregó.

Me parece totalmente desatinado, equivocado y tirado de los pelos este mensaje. Nada tiene que ver con la jornada lamentable que hoy se recuerda. Nunca más dictadura. Sin parlamento nunca mas. https://t.co/sPN4jlgNvx — Fernando Amado (@fernando_amado) June 27, 2021

La explicación de Andrade

Este lunes fue consultado al respecto del video el senador frenteamplista Oscar Andrade, durante una entrevista en el programa "Desayunos Informales" (Canal 12).



"Yo tengo claro que no estamos enfrentando la dictadura con la LUC, (pero) también tengo claro y me gustaría poder fundarlo, que sí estamos enfrentando un proceso de deterioro democrático", expresó el legislador.



"No estamos enfrentando una dictadura, no hay duda, pero sí estamos enfrentando normas que en muchos casos tienen contenidos que debilitan contenidos democráticos (...) estamos enfrentando retrocesos", reiteró.



Andrade opinó, además, que hay "una dificultad comunicacional tan fuerte" que no se ha logrado "instalar que el debate principal no es en contra de la LUC".