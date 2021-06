FA recuerda la huelga general y afirma que por la LUC "derechos y libertades vuelven a verse amenazados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 48 años del Golpe de Estado y de la declaración de la huelga general, el Frente Amplio publicó un video que une estos hechos con el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El spot, publicado en su cuenta oficial de Twitter, comienza diciendo: “Hace 48 años nuestro país veía como su rica historia democrática se manchaba para siempre. Trabajadores y estudiantes se unieron para resistir a la dictadura, dando inicio a la histórica huelga general de 1973”.

“Hoy nuestros derechos y libertades vuelven a verse amenazados por una ley que los limita y restringe. Por eso, hoy ese espíritu de lucha sigue más vivo que nunca en la memoria y en cada firma que busca habilitar una consulta popular contra 135 artículos de la LUC”, agrega el spot publicado este domingo.

• 48 años de la huelga general •



El espíritu de lucha del pueblo organizado, sigue más vivo que nunca; en la memoria y en cada firma.



Firmá por el futuro.



✍🏼 #YoFirmo pic.twitter.com/RCWPDde8sz — Frente Amplio (@Frente_Amplio) June 27, 2021

En la misma línea, la senadora Silvia Nane compartió un tuit del sector La Amplia, que señala: “Así como el 27 de Junio del 73 el golpe de Estado encontró un pueblo defendiendo sus derechos, una huelga general que marcó desde el inicio la dictadura, este 27 reafirmamos nuestras convicciones democráticas firmando para que el pueblo decida”.

Así como el 27 de Junio del 73 el golpe de Estado encontró un pueblo defendiendo sus derechos, una huelga general que marcó desde el inicio la dictadura, este 27 reafirmamos nuestras convicciónes democráticas firmando para que el pueblo decida.#YoFirmo #YoFirmoContraLaLuc pic.twitter.com/auYy6aVpJa — La Amplia (@laampliauy) June 27, 2021

"Es algo que se debe recordar para que no se repita", dijo por su parte la senadora Lucía Topolansky en declaraciones a Radio Monte Carlo y recordó que el de 1973 fue el segundo golpe del siglo XX. "Ojalá en el XXI hayamos aprendido la lección y no tengamos que pasar por eso", acotó.



Otros dirigentes frenteamplistas se expresaron en redes sociales por los 48 años del Golpe de Estado y también por el inicio de la huelga general. Uno de ellos fue el diputado socialista Gonzalo Civila, quien señaló: “Pienso en tantos pequeños actos de resistencia, en tantas heroicidades anónimas que hicieron posible la Huelga General. Con su entrega sembraron vida entre la muerte y son parte de un gran héroe colectivo que no lleva ningún nombre propio y los lleva todos”.

También se expresó el senador Alejandro Sánchez, quien escribió: “A 48 años del golpe cívico militar, vale recordar que la dictadura no sólo intentó imponer un modelo de pensamiento: apresando, torturando y matando a quienes pensaban distinto; sino que también implementó un modelo económico que favoreció a unos pocos. #NuncaMas”.

El senador Mario Bergara, por su parte, tuiteó: “A 48 años del golpe de Estado, reafirmamos nuestro compromiso para que nunca más haya dictadura y terrorismo de Estado y por una democracia cada vez más profunda en el Uruguay”.