Cabildo pedirá reunión a Lacalle porque aún no se votó la nueva integración de la Corte

El malestar en Cabildo Abierto con el hecho de que el sistema político no haya resuelto votar aún la nueva integración de la Corte Electoral llevó a que el asunto fuera planteado en la reunión de bancada que tuvo este partido ayer al mediodía, y en donde se decidió los pasos que se van a dar en consecuencia.

El primero de ellos será solicitar una reunión al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para pedirle que se “encargue del tema” y que sea él quien lleve personalmente “las negociaciones” en la interna de la coalición de gobierno para que el Parlamento vote a los nuevos ministros. Y el encuentro será solicitado por el diputado Álvaro Perrone, según aseguró el representante en diálogo con El País.



“Pedí autorización a la bancada para hacerlo y me acompañarán los que quieran”, señaló el diputado, que esta semana ya manifestó en Twitter su disconformidad: “Dos años y medio (van) de las elecciones y Cabildo Abierto sigue sin tener el ministro en la Corte Electoral que le corresponde”, escribió el cabildante. “El resto del sistema político dice que ‘no hay acuerdo’, las urnas nos mandataron a buscar ese ‘acuerdo’. Mientras otro ministro ocupa ese lugar”, siguió Perrone, en referencia a uno de los dos cargos que hoy tiene el Partido Colorado, y que de acuerdo a la cuota electoral obtenida por las elecciones nacionales de 2019 en realidad le corresponde solo uno.



El tema es preocupación de los cabildantes desde hace tiempo. De hecho, ya tienen designada a Sandra Chá como la persona encargada de asumir la responsabilidad una vez que el sistema político ponga el asunto a consideración, algo que por distintas razones no ha ocurrido. El último motivo esgrimido por todos los partidos políticos, incluido el Frente Amplio, fue que el tema se resolviera luego del 27 de marzo, cuando tuvo lugar el referéndum en contra de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Pero antes se había postergado hasta tanto el organismo no terminara de contar las firmas necesarias que a la postre habilitaron esa consulta popular, todas “excusas” para dilatar la votación, a criterio de los cabildantes.

El acuerdo es necesario porque la designación de los ministros requiere de mayorías especiales de la Asamblea General, pese a lo cual ya hay cambios decididos: al enroque de Chá por el colorado Juan Máspoli, y también se sabe que también estará el del nacionalista Darío Castiglioni por la blanca Ana Lía Piñeyrúa, por citar dos casos.



Por otra parte, el asunto no es menor porque tiene repercusiones en la suerte de otro proyecto de ley en el que también están involucrados oficialismo y oposición: la iniciativa que propone reformar la normativa sobre financiamiento de los partidos políticos (ver nota aparte). ¿Por qué? “Porque allí se propone -explicó a El País el senador Guillermo Domenech- que la Corte Electoral actúe como juez de los financiamientos, por lo que lo mínimo que tendría que suceder es que la Corte se ajuste al real mapa político”.



Para el presidente de Cabildo Abierto, incluso, esta situación tiene otros efectos en todo el sistema electoral, que habitualmente “merece elogios”, pero que ahora se encuentra “desmerecido”.



“Esto de alguna manera afecta el prestigio de todo nuestro sistema electoral porque parecería que se quiere excluir a un partido político de la integración de la institución”, dijo el senador.

Asimismo, una vez que el encuentro con Lacalle Pou se concrete, los cabildantes tampoco se quedarán de brazos cruzados. Perrone ya adelantó que también pedirá reuniones con todas las autoridades partidarias, y eso implica un encuentro con el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira.