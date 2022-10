Cabildo Abierto pide a la DEA retomar la presencia en el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El jueves por la mañana una delegación de legisladores blancos, cabildantes, colorados y frentistas fue recibido por personal de la embajada de Estados Unidos en su residencia de la calle Lord Ponsomby.

La reunión, organizada en el marco del Grupo de Amistad Interparlamentario entre Uruguay y Estados Unidos, sirvió para dialogar sobre temas y prioridades de ambos países.



El presidente del grupo, el senador nacionalista Gustavo Penadés, resaltó “la importancia de estrechar vínculos con Estados Unidos”. En diálogo con El País relató que durante la reunión se intercambió sobre temas comerciales y de seguridad, donde se manifestó “la preocupación porque Uruguay se esté convirtiendo en una puerta de salida de la droga en Latinoamérica”.



Además, Penadés dijo que en diciembre una delegación de expertos norteamericanos en cárceles visitará el país para mostrar la experiencia que vienen aplicando en sus prisiones, donde apuntan a un cambio de paradigma que deje atrás las medidas punitivas en lugar de una mayor aplicación de medidas alternativas. El estado de Texas es el caso emblemático donde aún manteniendo la cadena perpetua y la pena de muerte la apuesta por otorgar medidas alternativas a los delincuentes primarios redujo la cantidad de presos y los niveles de delincuencia.



En el encuentro, según relataron a El País presentes, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteó su preocupación porque la Administración de Control de Droga (DEA, por sus siglas en inglés) norteamericana haya quitado su sede en Uruguay.



Luego de una presentación por parte de los diplomáticos estadounidenses -encabezados por el encargado de negocios, Karl Ríos-, el diputado cabildante pidió que la DEA vuelva a instalarse permanentemente.

En diálogo con El País, Perrone explicó que la salida de la DEA “fue una pérdida importante para el combate al narcotráfico y al crimen internacional”. Si bien los diplomáticos advirtieron que siguen trabajando sobre la situación de Uruguay desde su oficina en Buenos Aires, para el diputado cabildante eso no es suficiente. “Más con Uruguay siendo pasaje de droga a Europa, todos los cargamentos que se encontraron en el puerto. El crimen organizado al ver la salida de la DEA en Uruguay lo ven como referencia, que no significa que no actúe”, dijo.



Por otra parte, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez, que participó del encuentro, destacó que este tipo de reuniones “forman parte de los vínculos institucionales que genera el Parlamento”, y que si bien tiene “diferencias con la política exterior norteamericana” Uruguay “tiene que conversar con todos los países”.



Junto a Sánchez estuvieron en representación del Frente Amplio, el senador Mario Bergara y el diputado Diego Reyes. Entre los temas que abordaron los legisladores opositores manifestaron la necesidad de avanzar en la genética animal como un elemento que Uruguay puede desarrollar para mantener sus exportaciones de carne a Estados Unidos. También se pidió generar algún tipo de alternativa para que las empresas vinculadas a la industria de la marihuana puedan trabajar con bancos que tienen sus sedes principales en Estados Unidos, algo que ha sido una traba para que se instalen industrias del rubro en el país.



Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano apuntó a los posibles acuerdos comerciales en materia de armamento. El legislador planteó que hay interés en adquirirlo, pero que la mayor limitante es el alto precio en relación a otros países.



En tanto, la senadora colorada Carmen Sanguinetti manifestó su voluntad de reforzar la cooperación en materia educativa. La legisladora insistió, por ejemplo, en la necesidad de profundizar la formación en inglés.