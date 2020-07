Bustillo se reunió con Sanguinetti, hoy visitará a Lacalle Herrera y mañana a Mujica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El canciller Francisco Bustillo visitó al expresidente Julio María Sanguinetti este lunes en su casa de Punta Carretas. El nuevo ministro explicó en rueda de prensa que está en sus planes reunirse con todos los exmandatarios.

Sanguinetti fue el primero con el que se encontró. El segundo será Luis Alberto Lacalle Herrera, a quien visitará este lunes, día en que el expresidente cumple 79 años. Tras recibir la visita de su hijo, el presidente Luis Lacalle Pou, Lacalle Herrera dijo antes de recibir a Bustillo en su casa en Carrasco a los medios que allí estaban: "El interés nacional tiene que ser la brújula de la política exterior".

En relación a José Mujica, Bustillo comentó que habló con Lucía Topolansky y el encuentro, "en principio, sería mañana".



Dijo además que tuvo una "muy linda charla" con Tabaré Vázquez y quedaron "en combinar el día" para el encuentro. "Tenemos que ver las medidas sanitarias para evitar cualquier contingencia", agregó.



Sobre su relación con Vázquez contó que tienen "una muy buena amistad desde hace ya muchísimos años". A su vez, agregó: "Me transmitió su alegría no solo de tenerme como canciller sino en particular de reencontrarnos como amigos. Vamos a tener largas charlas en muchas ocasiones y vamos a disfrutar de esa amistad que tenemos".



Cuando se le preguntó qué busca con los encuentros, respondió que quiere saludarlos y "particularmente agradecerles". "No se olviden que yo soy diplomático de carrera, ingresé hace 34 años y en distintas ocasiones todos ellos fueron mi presidente. En ese sentido, a todos les debo lo que hoy en día soy".



Bustillo también informó que se reunirá con todos los excancilleres, entre ellos Ernesto Talvi, "para conversar con ellos y recibir consejos".



El canciller comenzó formalmente ayer su actividad presencial tras la renuncia de su antecesor, el colorado Talvi. En su primera cita, tras cumplir la cuarentena en su domicilio dado que llegó de Europa el domingo de la semana pasada, el ministro fue recibido por el presidente Lacalle Pou en su casa del barrio La Tahona.



Asimismo, sobre este mediodía, Bustillo se presentó en el Ministerio de Relaciones Exteriores para comenzar a trabajar presencialmente.