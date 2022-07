Bustillo planteó TLC con China y respondió a críticas: "No aceptamos que se ponga en duda nuestra voluntad de integrarnos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Francisco Bustillo pidió a los socios del Mercosur un trabajo “modernizador y realista” dentro del bloque y reafirmó la posición de Uruguay de abrirse al mundo, además del derecho que tiene el país de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China mientras criticó a quienes cuestionan la voluntad del país de "integrarse" en la región.

Minutos antes, en la reunión previa a la de jefes de Estado en Asunción que se dará mañana, el canciller argentino Santiago Cafiero, sin nombrar directamente a Uruguay pidió respetar las reglas del Mercosur y “no violentarlas”: "Algunos usan el término modernizar; para Argentina no implica disgregar al bloque", había dicho.



“Debe haber alternativas, tanto en el plano interno, como externo del Mercosur””, consideró Bustillo, y enumeró una serie de razones. Y dijo que desde la firma del Tratado de Asunción, que en este 2022 cumple 31 años, “no se ha logrado cumplir con los objetivos fundacionales del bloque”.



“Los principales ejes en materia de política comercial, esto es, la unión aduanera para el relacionamiento externo se ha venido pospuesto una y otra vez. Las distintas prórrogas en cuanto a los plazos nos indican que no estamos frente a un mercado común”, sostuvo el el ministro.



"Tampoco se ha dado siquiera la conformación de una unión aduanera pues en materia comercial tenemos un arancel externo común que más que común es una referencia para buscar diferentes mecanismos de perforación y/o regímenes; listas nacionales de excepciones; bienes capital; bienes informáticos; insumos agropecuarios; lácteos; textiles; etc", agregó.



“A la fecha el Mercosur solo se asemeja a una zona de libre comercio imperfecta —siguió Bustillo—. A su vez, hemos dado a menos cinco veces darle un nuevo impulso al bloque, mediante programas y procesos que apuntaran a su relanzamiento. Por eso Uruguay plantea que estamos en un permanente estado de transición hacia el mercado común. Y Uruguay, como una economía de tamaño relativo, no puede darse el lujo de asumir el costo de tener un arancel externo común elevado a nivel mundial, salvo que se obtengan beneficios reales en dos cuestiones vitales; la primera: el acceso consolidado y sin restricciones al mercado ampliado; la segunda: el mayor peso relativo y atractivo del bloque en la negociación con terceros estados".

El ministro uruguayo insistió: "No solo no hemos logrado un acceso consolidado y sin restricciones en el comercio intrabloque sino que la situación se ha visto deteriorada en los últimos años con algunos socios. Por lo señalado y en el contexto que vivimos, nuestro bloque no puede sumar inseguridades, tiene que sumar certezas. Debemos avanzar en el proceso de integración de forma realista y pragmática".



"Nuestro país considera impostergable insistir con el sinceramiento y la modernización del bloque en materia de relacionamiento externo. Buena parte de nuestro éxito como Mercosur radica en alcanzar una inserción internacional exitosa de sus partes. Saludamos y celebramos las negociaciones del bloque exitosas con Singapur, para establecer un TLC de última generación. Es una muestra clara de que el Mercosur debe impulsar a su gente de manera externa y así mejorar su acceso a mercados extranjeros", dijo Bustillo.

"Siempre hemos tenido y mantenido nuestra potestad de negociar acuerdos comerciales internacionales con terceros países. Por tal motivo reafirmamos nuestra potestad de negociar con países y bloques extrazona. Al tiempo que mantenemos nuestro firme compromiso con el proceso de integración", remarcó entonces Bustillo quien explicó que Uruguay avanza en un "proceso de absoluta seriedad y conforme a sus convicciones manteniendo intercambio con China, con miras a alcanzar un TLC".



Bustillo dijo que Uruguay ha sido "transparente" sobre la negociación y que en la próxima presidencia protempore Uruguay "desarrollará esfuerzos basados en el enfoque integral destinados a lograr la modernización del funcionamiento interno y el relacionamiento externo del bloque".

En este sentido, Bustillo reafirmó la "pertenencia al Mercosur" de Uruguay y criticó las "intervenciones previas de nuestros colegas" quienes expresaron "algunas afirmaciones que parecerían poner en duda la convicción integracionista del Uruguay y más aun nuestro compromiso con el Mercosur".



"Uruguay adhirió a nuestro proyecto de integración en forma libre y soberana y permaneceremos en este proceso también por decisión libre y soberana. No aceptamos que se ponga en duda nuestra voluntad de integrarnos con naciones hermanas, pero también debemos decir de forma clara que Uruguay negociará junto a sus socios o individualmente en el marco que nos permiten las normas del Mercosur a aquellos acuerdos que estimamos fundamentales para aportar mejores niveles de bienestar para el pueblo uruguayo", concluyó.