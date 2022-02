"Pepe Mujica es un referente para nosotros", dijo presidente electo de Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Boric, presidente electo de Chile, habló esta mañana en Nada que perder, programa de radio M24, y habló sobre el gobierno actual de Uruguay, así como de el expresidente uruguayo José Mujica.

Boric dijo que espera "tener la mejor de las relaciones" con el gobierno de Lacalle Pou y "profundizar nuestro intercambio comercial, cultural, más allá de las discusiones políticas que vamos a dar".

En diálogo con Nada que perder, el político que tomará las riendas de La Moneda el próximo 11 de marzo fue consultado sobre cuál es su visión del actual gobierno uruguayo. "Con Lacalle Pou tuvimos una muy amable conversación, protocolar pero amable conversación. Él sabe que somos cercanos a lo que ha sido la historia del Frente Amplio uruguayo, pero yo como presidente de un país tengo el deber de mantener mejor y profundizar las relaciones con un país hermano como es Uruguay".

"En América Latina yo esperaría también de que seamos capaces de generar foros e instancias de coordinación internacionales que no dependan solamente de si el presidente del país vecino es amigo o no es amigo", destacó Boric. "Tenemos que unirnos como pueblo latinoamericano más allá del gobierno de turno", insistió.

Valoró que en este aspecto han "fallado" tanto los gobiernos de izquierda como de derecha "en el último tiempo". Nombró a la Celac, Unasur, Prosur y Alianza del Pacífico como "organizaciones que están muy mediadas por la afinidad política de los gobernantes de turno, y después cuando hay cambios o transiciones en los países terminan disolviéndose. Eso no nos sirve".



Boric destacó que buscará tener con Lacalle Pou "una relación de colaboración, de construcción, sin perjuicio de las diferencias políticas y que logremos juntos contribuir a que Latinoamérica vuelva a tener una voz importante en el concierto global".

Diálogo con Mujica

El expresidente José Mujica participó de la entrevista y respondió al mensaje de unidad latinomericana que transmitió Boric. "El acercamiento de los pueblos latinoamericanos no puede depender de que un gobierno me guste o no. Primero están los pueblos, después están los gobiernos. El interés de los pueblos es tratar de construir una arreglo común que nos proteja. Casi no existimos en el mundo".



En ese sentido, Mujica también hizo una autocrítica. "Nos ha hecho mucho mal juzgar la realidad de los países desde la trinchera de nuestras ideas. Si hay diferencias y son inevitables, y asumimos actitudes que profundicen las diferencias lo único que hacemos es separarnos cada vez más", dijo.



"Te agradezco mucho a que nos invites a no cometer los errores que ustedes tuvieron. Muchas veces la carga de las generaciones anteriores viene con el traspaso del miedo", señaló el presidente electo de Chile. "Pepe (Mujica) sabe que es un referente para nosotros y que sus consejos creo que fueron bien escuchados", agregó.



Aterrizando en la situación de Chile, Mujica dijo que "una sociedad puede tener éxito económico y una deudas sociales terribles" tras recordar las protestas que se desencadenaron en octubre de 2019. "Ese es tu trabajo por delante. Qué sentido tiene el crecimiento de la economía si no se le va al fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte", expresó mientras Boric retrucó "exactamente".



"Necesitamos desparramar la felicidad porque al final hasta los propios acomodados terminan viviendo mal", añadió en ese sentido.



"Me dicen 'yo creo mucho en el hombre'. Pues coño, si crees mucho en el hombre hay que repartir la prosperidad, y es el desafío que tenemos por delante", señaló el expresidente.



Además, le transmitió un consejo para cuando asuma la presidencia. "Recuerda lo siguiente: hay que dejar semilla. Por portentosa que sea la etapa de tu vida, la lucha es más larga que nuestra vida humana y por lo tanto es colectiva y hay que preocuparse de que la tarea y el afán de todos los días no se coma el porvenir". Y Boric respondió: "De alguna manera Pepe, somos parte de tu semilla".



"Cuida el corazón, la moral, la presencia porque cuando se está aparentemente arriba más que nunca, más que nunca, no hay que olvidarse de los que están muy abajo", enfatizó Mujica.