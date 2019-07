Bonomi aseguró que investigan por presunta corrupción en fuga de Rocco Morabito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció en la comisión especial de Seguridad y Convivencia del Senado este martes durante dos horas para dar información sobre la fuga de Rocco Morabito y otros tres reclusos -que ya fueron capturados- de la Cárcel Central el 23 de junio.

Luego de la sesión Bonomi indicó en rueda de prensa que todavía "no se sabe" cómo ocurrió la fuga de los reclusos y especificó que "Fiscalía tiene más de una línea de investigación".



Una de las líneas que se sigue, informó, es sobre una presunta "situación dolosa", lo que implica que no se descarta que haya habido corrupción para hacer posible la fuga de los reclusos.



Por otra parte, fue consultado sobre el informe de Inteligencia que en 2018 adelantaba los planes de fuga de Morabito y el ministro indicó que tomó conocimiento en el momento en que se lo elevaron.



Sin embargo, el senador Javier García, quien llevó adelante la comparecencia, indicó que durante la sesión Bonomi indicó que no leyó el informe que hablaban sobre los planes del italiano.

La sesión estaba prevista para el martes 2 de julio, pero el ministro se excusó de presentarse alegando que se encontraba "indispuesto", lo que implicó que fuera reprogramada para hoy.



Fue el senador García el que decidió citar de forma urgente al Senado a Bonomi para que explique qué fue lo que ocurrió para que los cuatro internos lograran escaparse de la cárcel.



García había indicado a El País que "independientemente de cómo siga el caso, la fuga por sí sola es muy grave”. El senador sostuvo que pasan las horas de la fuga y “nadie se hace cargo políticamente de esta vergüenza”. "Es una fuga corrupta, muy grave, casi desde el despacho del jefe de Policía; es una vergüenza nacional e internacional".

El senador se preparó con una batería de preguntas para el ministro sobre el caso, entre ellas si al día de hoy si se conoce el paradero de Morabito, sobre el que pesa un proceso de pedido de extradición, a lo que Bonomi contestó que no hay ningún indicio al momento.