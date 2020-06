Bianchi a Vázquez tras sus críticas a Sartori y Larrañaga: "Triste final de su carrera política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Graciela Bianchi, senadora por el Partido Nacional, dijo a través de su cuenta de Twitter que el presidente Luis Lacalle Pou "ha demostrado" al exmandatario Tabaré Vázquez "lo que es la ética republicana y la grandeza de manejar el poder con responsabilidad y humildad".

Asimismo, expresó que la respuesta del líder del Frente Amplio es "descalificar e ironizar sobre la inseguridad". Luego, agregó: "Triste final de su carrera política".

El miércoles Vázquez, en una actividad de la candidatura a intendente de Cerro Largo de Rodolfo Nin Novoa, apuntó contra el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, por las cifras de delitos registradas en los primeros meses del nuevo gobierno.



Entre otras cosas, Vázquez recordó un tweet de Larrañaga, que escribió el 25 de marzo de 2019: "El fruto de la gestión del del FA: 414 homicidios en 2018 y 29.904 rapiñas. Un Ministro con un mínimo de vergüenza anuncia estas cifras y se va. Y un Presidente responsable, lo saca. Es colosal el fracaso. Hay que cambiar. Empezamos a cambiar esto con la reforma 'Vivir sin miedo'".

"Han pasado cuatro meses de este gobierno, un tiempo más que prudencial, sobre todo cuando ellos dijeron 'se terminó el recreo'. No es que dijeron dentro de seis meses se va a 'terminar el recreo'. No dijeron 'cuando se aprueben los artículos de la LUC se terminará el recreo'. Dijeron 'se terminó el recreo' con una confianza enorme en ellos, como que con las herramientas que tenían llegaban al gobierno fueran suficientes para que se terminara lo que ellos consideraban que era un 'recreo'", enfatizó el expresidente.



"La gente pensó que era de aplicación inmediata y que rápidamente íbamos a tener resultados", manifestó.



Vázquez prosiguió refiriéndose a la situación de seguridad pública y repasó las cifras de homicidios de marzo 2019 - 2020, que pasaron de 26 a 32. Luego citó el dato del mismo delito pero comparando la cifra de abril 2019 - 2020, que pasó de 25 a 26.



"¿Seguirá el doctor Larrañaga pensando que con estos números tiene que dar un paso al costado e irse y sino que lo tiene que sacar el presidente de la República?, lanzó Vázquez.



Por otra parte, reparó en que hubo un impacto por la pandemia del COVID-19 que dejó entre otras cosas "100.000 personas más en seguro de paro" y en este sentido aludió a Juan Sartori al señalar: "A propósito, la coalición de gobierno hoy tiene un senador que prometió en la campaña electoral generar 100.000 puestos de trabajo. Yo espero, realmente con esperanza, que diga cómo nos iba a crear esos 100.000 puestos de trabajo para que esta gente que perdió el trabajo no lo pierda", ironizó.



El senador Sartori este jueves le respondió a Vázquez a través de su cuenta de Twitter. Aludiendo a las palabras del expresidente señaló: "Van cuatro meses de gobierno en un contexto de crisis global. Los cuestionamientos y discrepancias tienen que dejarle paso al trabajo y la búsqueda de consensos. Los uruguayos debemos estar más unidos que nunca".