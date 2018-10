Bianchi aseguró que tiene "pruebas" de que a Nisman lo mató "una célula del Hezbollah"

La diputada nacionalista, Graciela Bianchi, aseguró este viernes que tiene pruebas que confirman que al fiscal argentino Alberto Nisman lo mató "una célula del Hezbollah", indicó durante una rueda de prensa en el Parlamento.



La diputada indicó que durante una reunión propuesta por la Embajada de Estados Unidos en el Senado argentino, se les dio "mucha prueba, mucha información" de la presencia "de células de Hezbollah acá en Uruguay".



"En 2016 fuimos invitados -no en forma reservada pero más o menos- algunos integrantes de las comisiones que estamos vinculados a estas investigaciones", informó.



"Espero que no me pase nada a partir de decir esto", indicó Bianchi y explicó que dichas células se hicieron presentes "en especial después de la pérdida de gobierno por parte de Cristina Kirchner".



"La reuniones de la gente de Hezbollah con funcionarios argentinos que también participaron en el homicidio (de Nisman) se hicieron acá" en Uruguay, informó.



Bianchi además explicó el funcionamiento que tienen las células de esta organización en el país y subrayó que si bien no están activas "desde el punto de vista de atentados" sí tienen una base de funcionamiento para la organización y sobre todo para la obtención de dinero. Este último hecho es el que la involucra debido a que se debe estudiar dentro del lavado de activos, explicó.



"El problema del lavado de activos, en especial para Estados Unidos y para los europeos, es un problema muy grave precisamente por estar detrás de los dineros del terrorismo. En consecuencia ellos nos van proporcionando información a los que queremos investigar y nos acumulan de pruebas", indicó.



Bianchi sin embargo no quiso otorgar más detalles debido a que ya hay en el país "inconvenientes graves de investigación". "Tenemos un partido de gobierno que en su gran mayoría es de origen guerrillero que tiene lazos muy profundos con Irán -reconocidos públicamente- y además con Venezuela", indicó.



La diputada dijo además que ya se reunió con autoridades uruguayas para informarles acerca de esta situación y que le pidió al Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que se presente mañana jueves en la Comisión de Transparencia.