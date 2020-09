Bayardi sobre actas de Gilberto Vázquez: "Probablemente haya habido exceso de confianza por el tema"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exministro de Defensa José Bayardi fue consultado este miércoles sobre si el gobierno de aquel entonces fue demasiado confiado al no revisar las actas del Tribunal de Honor de 2006, en las que el coronel (r) Gilberto Vázquez confesó que asesinó y torturó en dictadura (1973-1985). Bayardi respondió que "era un Tribunal de Honor que tenía que ver con la fuga del Hospital Militar", y agregó que "si uno dice confianza, no estamos hablando de los Tribunales de Honor generados a partir del 2015 por violaciones a los Derechos Humanos. Probablemente haya habido exceso de confianza por el tema, y eso haya sido lo que ha llevado a no profundizar en el tema de las actas", aseguró.

En rueda de prensa en el Parlamento, tras declarar ante la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara de Senadores, Bayardi también defendió la actuación de su cartera en el caso Gavazzo al señalar: "Los abogados que estaban en el Ministerio de Defensa no solo revisaron todas las declaraciones de Gavazzo, sino que encontraron declaraciones para seis causas penales. Había habido un cambio muy llamativo, que no era el que ocurría en el año 2006".

Sobre las declaraciones que hizo Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor de 2006, Bayardi entiende que el coronel retirado tenía un "objetivo claro" que "era decir 'hasta el 2005 yo estuve protegido por la institución', y obviamente si estuvo protegido por la institución es porque contó con la condescendencia del poder político de la época y ahora cambió". En ese sentido, aseguró que cuando Vázquez "se dio cuenta que cambió, se posicionó de la manera que se posicionó".

Además, el exministro no tiene "ninguna duda" de que el coronel (r) hizo un "uso político" de ese episodio, porque "se está tratando de deslegitimar la política de Derechos Humanos que llevó adelante el Frente Amplio, y se está tratando de horadar la credibilidad de lo que el Frente Amplio avanzó".

Bayardi también considera que "se está pasando por arriba que si no hubiera llegado el Frente Amplio en el 2005 no hubiéramos conocido, ni hubiera quedado ninguno procesado y condenado por la violación a los Derechos Humanos".

Gandini lo cuestionó.

El senador Jorge Gandini, que integra la Comisión de Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género, realizó una rueda de prensa tras el encuentro.



El legislador expresó que "lo más notable fue la explicación del exministro" de Defensa sobre la duración del trámite. De acuerdo a lo que contó, desde que ingresó al Ministerio hasta que llegó a Presidencia pasaron menos de 24 horas.



En la misma línea, comentó que, si circuló por diferentes manos durante ese plazo "hace presumir que su contenido ya se conocía". Si esos fueron los tiempos del trámite, "no dieron los tiempos para leerlo".



"Sin duda un expediente de esa naturaleza no pudo demorar" menos de 48 horas desde que ingresó al Ministerio (de Defensa) y lo firmó el presidente. "Por algo fue que se hizo a tal velocidad", agregó.



Luego, contó que Bayardi volvió a “insistir en que hubo operaciones para que se conocieran ahora las actas”. Sin embargo, Gandini señaló que, de ser así, en la operación tuvo que participar la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.



“No decimos que haya una decisión política. Pero lo único que justifica que no hubo una decisión política, es que haya habido una omisión o ineptitud de no leer expedientes y firmar a ojos cerrados”, agregó.