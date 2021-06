Bancada del FA analiza qué acciones tomar por pedidos de Cardoso a policía imputado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bancada del Frente Amplio analiza qué tipo de acciones parlamentarias puede impulsar, luego de que la voz del ministro de Turismo, Germán Cardoso, apareciera en conversaciones con el excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, quien fue imputado por cinco delitos, entre ellos abuso de funciones.

"¡¡Inexcusable!! - '...obtener directa o indirectamente un provecho... para sí o para otro' (Art. 12, Ley 19.823). El Ministro de Turismo, Germán Cardozo (sic), debe renunciar. Es flagrante la violación al Código de Ética de los Funcionarios Públicos", indicó a través de su cuenta de Twitter el senador frenteamplista Charles Carrera, al respecto de la situación.



"¿Habían solicitudes particulares por parte del ministro invocando su cargo? Si esto fue así, debe aclararse, porque sería gravísimo!!", agregó el legislador.



Al respecto, Carrera informó al semanario Búsqueda que planteará el tema entre los parlamentarios de la oposición y que además realizará un pedido de informes a la Fiscalía para acceder a los audios de la audiencia.

¿Habían solicitudes particulares por parte del ministro invocando su cargo? Si esto fue así, debe aclararse, porque sería gravísimo!!https://t.co/aj3qW4d98r — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) June 16, 2021

La situación trascendió luego de que el fiscal de San Carlos Jorge Vaz informara durante la audiencia de formalización de dos funcionarios policiales, que se habían realizado escuchas en las que Cardoso realizaba pedidos al entonces coordinador de la Jefatura de Maldonado.



"Hay varios hechos en los cuales el actual ministro de Turismo le solicita determinadas actuaciones a nivel policial, solicitudes particulares, y el coordinador las realiza disponiendo móviles", indicó Vaz a la prensa.



Sin embargo, el fiscal aclaró que no está investigando al ministro y que este no cometió delito alguno. Según supo El País, estas conversaciones tienen que ver con pedidos por hechos puntuales, pero el policía movilizaba a la fuerza para cumplir con los mismos lo que configura el delito por parte del jerarca policial.



"Favores no le pedí, lo conozco de toda la vida. Lo llamé en varias oportunidades. Si había picadas y me decían lo llamaba para que mande un móvil", explicó Cardoso a El País.