Bancada de ediles del Partido Nacional pidió anulación de elección del Centro Comunal Zonal 3

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bancada de ediles del Partido Nacional denunció mediante un comunicado irregularidades en la votación de concejos vecinales del Centro Comunal Zonal 3 (CCZ 3), que tuvo lugar este domingo. Por esta razón, la agrupación solicita “la anulación de la elección del CCZ 3 y el inicio de una investigación administrativa que determine las responsabilidades”.

Según el comunicado, se encontraron sobres de votación con datos personales y papeletas en contenedores de basura en las inmediaciones del local donde se llevaba a cabo el escrutinio.

Fabián Bravetti, edil y coordinador interino del Partido Nacional, dijo a El País que Luis Fernández, concejal municipal del Municipio C, intentó entrar al lugar donde se hacía el escrutinio de votos la noche del martes, pero no se lo permitieron. Más tarde ese día, Fernández vio “que funcionarios salían del edificio tirando unas bolsas negras al contenedor que decían Municipio C ”, expresó Bravetti.



El edil sostuvo que las bolsas de basura contenían numerosos sobres de votación, la mayoría vacíos, aunque algunos contenían votos anulados o en blanco.



“Lo más grave es que había sobres de tres circuitos que no habían terminado de ser escrutados”, dijo Bravetti. Además, según el edil, en la noche del martes se descubrió una diferencia entre los votos emitidos y contabilizados.



En esta línea, Javier Barrios Bove, edil nacionalista, contó a El País que en uno de los circuitos se registró una diferencia de 200 votos entre los que fueron emitidos y los contabilizados. “El voto que dice anulado debería estar en la planilla. No debería estar en una volqueta. Los sobres deberían volver al municipio”, declaró.



Acciones legales

Fernández realizó la denuncia penal de los sobres encontrados en la madrugada del miércoles. A su vez, Bravetti añadió que la bancada de ediles envió una nota solicitando la suspensión y posterior repetición de las elecciones a la presidenta de la Junta Departamental, Sofía Espillar; al presidente de la Comisión de Desconcentración, Descentralización y Participación Vecinal, Miguel Velázquez; y al director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Federico Graña.



Según contó el edil, Espillar, Velázquez y Graña se reunieron con la agrupación política y dijeron que hubo “desprolijidad en el manejo de la información”, pero entendieron que “no hubo ningún tipo de mala fe”.



De todas formas, se suspendió el escrutinio del CCZ 3, y, según informó Bravetti, un escribano se llevará las tres urnas que no han sido revisadas. A su vez, la bancada de ediles va a poner a disposición todo lo encontrado en los contenedores para que el profesional lo certifique y de ahí se "verá cómo seguir".



De celebrarse de nuevo las elecciones del Centro Comunal Zonal 3, Bravetti adelantó que la bancada solicitará que la Corte Electoral haga "de contralor", papel que la Intendencia de Montevideo desempeña hasta ahora.