Apoyo a regulación de venta de marihuana se duplicó en 10 años, según encuesta de Cifra

De acuerdo a la última encuesta de la consultora Cifra, 48% de los uruguayos está acuerdo con la ley de regulación de la venta de marihuana, aprobada en 2013, 45% está en desacuerdo con la norma impulsada por el expresidente José Mujica y 7% no opina al respecto.

Si se observa la posición en este sentido hace 10 años, en 2012, 24% estaba a favor de avanzar en la regulación y 66% se oponía, mientras que un 10% no opinaba sobre este asunto.

Mirando la encuesta presentada este martes en Telemundo (Canal 12), Cifra señala que "los más favorables, como era de esperar, son quienes alguna vez consumieron marihuana: entre ellos, 7 de cada 10 está a favor de la legalización. También lo están dos tercios de los jóvenes y la mitad de los adultos jóvenes (de 30 a 44 años)". A partir de los 45 años que "sólo una minoría está de acuerdo con la ley vigente" - 36% de personas de 45 a 59 años y 37% de 60 años o más-.

Al mismo tiempo, puntualiza Cifra, "la política también divide, ya que dos tercios de los votantes del Frente Amplio –pero sólo un tercio de los votantes de la Coalición—apoyan la legalización de la venta y consumo de marihuana".



Otro de los aspectos que relevó la encuesta es si el efecto que ha generado la norma sobre el consumo de marihuana. "Los datos sugieren que sí", responde la consultora, que indica que en 2016 -a dos años de la publicación de la reglamentación de la ley- "el 7% de los adultos en Uruguay declaraba que había probado una vez marihuana y un 10% adicional que la probó y luego volvió a consumirla otras veces". Hoy "ambos porcentajes se duplicaron: probó una vez el 13% y volvió a consumir el 21%. De menos de un quinto que había tenido contacto con la sustancia en 2016 se pasa a más de un tercio en 2022", señala Cifra.

El consumo de marihuana "es más habitual" entre los hombre que entre las mujeres y "mucho más habitual entre los menores de 45 años". La mitad de los menores de 30 años declara haber probado la sustancia.



Además, la marihuana que "en el pasado estaba asociada más a un consumo 'de lujo', ahora parece haberse democratizado: quienes más declaran haberla probado son las personas de nivel socioeconómico medio".



Cifra concluye que la ley de regulación de la marihuana, "que en el momento en que fue aprobada no reflejaba el sentir del electorado, ha ido ganando apoyo". Entre las razones de este incremento, se plantea que "su instrumentación no generó problemas visibles, en parte porque es claro que la tendencia en el mundo es hacia su legalización".



"Es más difícil concluir cuánto pesó la legalización de la venta de marihuana en su consumo. Si bien los datos de esta encuesta parecen mostrar una duplicación del número de personas que consumen cannabis, es posible que hace unos años los encuestados sub declararan el consumo de marihuana, y a medida que “se normaliza” el consumo, más gente esté dispuesta a reconocer que consume una sustancia que antes era condenada socialmente", señala la consultora.



De todos modos, Cifra indica que hoy "al menos un quinto de los uruguayos" consumen marihuana, y "la mitad de las nuevas generaciones al menos la probaron".



La encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) se realizó a 806 entrevistados de todo el país entre el 17 y 25 de mayo de 2022. El margen de error máximo esperado para un 95% de confianza es aproximadamente 3,4 puntos porcentuales en más o en menos (+/- 3,4).