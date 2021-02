Andrade a la coalición: "Si los contenidos de la LUC son tan buenos, ¿por qué no debatir?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador comunista Óscar Andrade afirmó este viernes que desde la coalición de gobierno informaron que no querían debatir sobre los contenidos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El Frente Amplio junto al Pit-Cnt realizan la recolección de firmas para derogar 135 artículos del buque insignia del gobierno que comenzó hace casi un año, aprobado en el Parlamento en julio pasado.

En una conferencia de prensa este viernes en Trinidad (Flores), Andrade destacó: "Los dirigentes de los partidos tradicionales tomaron una decisión, que uno la puede entender, que es no participar en debates sobre la ley de urgente consideración".

A mediados de febrero, El País informó que los blancos analizaban la opción de debatir. El presidente de esa colectividad política, Pablo Iturralde, había calificado como un "emplazamiento" debatir con la oposición, y había remarcado: "A nosotros no nos van a decir qué tenemos que hacer, vamos a hacer lo que tengamos ganas".

"Nos pasó en la última semana y media que tres debates que estaban pactados en medios nacionales, los integrantes de la coalición nos informaron que habían decidido no debatir", agregó Andrade en esa línea.

Consideró que con esta decisión "la opinión pública pierde, porque si en definitiva los contenidos de la LUC son tan buenos, ¿por qué no intercambiar sobre los contenidos de la LUC?".

Insistió en desarrollar un "gran debate nacional", para que "una parte de la opinión pública que no está lo suficientemente informada pueda ver uno y otro punto de vista". Consideró que parte de la población "no está muy enterada" de la norma que contiene 476 artículos "porque se discutió en medio de una pandemia donde todos estábamos esperando las ocho de la noche para ver cuántos contagiados había, cuántos no, qué novedad teníamos".

Además, criticó que los diferentes colectivos que participaron de la discusión parlamentaria tuvieron "15 minutos sobre 500 artículos. Imposible".

"El primer artículo nos llevó seis horas de discusión en el Senado. Después tuvimos que discutir por paquetes gruesos de artículos porque sino llegábamos al límite de tiempo y se aprobaba la LUC como venía, que era mucho peor todavía que como había llegado al Senado", dijo. En esa línea, opinó que la oposición no pudo "discutir en profundidad" los asuntos que contiene la norma.

Para el dirigente frenteamplista, "la no participación del debate obedece no tanto al cálculo de las firmas, sino que es muy difícil defender algún tema".

Entre varios aspectos que critica, Andrade sostuvo que "la regla fiscal se nota en la LUC. Se nota que Uruguay es el país de toda América Latina que menos inversión social generó para contraponer los efectos de la ley de urgente consideración".

El Frente Amplio definió ir por la derogación de cuatro artículos de la LUC (135,136, 235 y 236) que votó en el Parlamento para alcanzar un acuerdo con la Intersocial, integrada por el Pit-Cnt y organizaciones sociales.

Hasta julio el Pit-Cnt y el Frente Amplio tienen tiempo para juntar firmas contra la LUC. Foto: Estefanía Leal

Hasta mediados de febrero, superaban las 133.000 firmas de las 680.000 necesarias (25% del padrón electoral), que deben entregar en julio para habilitar el referéndum.

"Nunca pensamos que en enero íbamos a tener más de 100.000. La campaña real empezó el 11 de enero y esto redobla el esfuerzo para en un mes duplicar esta cifra", había declarado a El País en esa fecha el secretario político del FA, Rafael Michelini.

"La LUC fue un atropello y frente a un atropello el pueblo uruguayo se queja firmando", había señalado Michelini el 29 de diciembre pasado en conferencia de prensa, cuando se anunciaba la recolección de firmas.

En su momento, en el Partido Nacional manejaron la posibilidad de hacer una contracampaña para defender la principal ley del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero eso se fue enfriando, informó El País a mediados de febrero.