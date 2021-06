Ana Ribeiro explicó por qué no se invitaron artistas al plan piloto del “pase verde”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro dijo que no se invitaron artistas al plan piloto del “pase verde” porque esta instancia sucedió para "prepararse para la excepcionalidad".



En cuanto al pedido de participación de artistas dijo: "Ellos serán los que más conocen en los temas de espectáculos en circunstancias normales, pero esto era prepararse para la excepcionalidad”. “Hay que testear cuál es la medida más correcta", dijo Ribeiro en entrevista con el programa Punto de Encuentro (Radio Universal).



"El pase verde es un piloto para cuando se pueda ir dando la reapertura de los espectáculos, tener la herramienta disponible”, dijo y agregó: “El ensayo y el error es el único camino en estas cosas y la pandemia lo ha demostrado”.



Además sostuvo que no se convocó a los artistas por "una razón muy simple". "Era un ensayo" y algo podía "salir mal". Y afirmó que durante la realización "podía haber un factor de riesgo”.

“Ese riesgo no quisimos que lo corriera nadie que no fueran estrictamente las personas vinculadas al gobierno. No se invitó a nadie, fuimos los ministros, secretarios, directores, no había otro tipo de personas. Ni siquiera fuimos con nuestras familias, fuimos solos", concluyó la subsecretaria.