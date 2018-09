Amado se va del Partido Colorado

Desde el arranque del año el diputado colorado Fernando Amado le hizo un pedido muy puntual a sus correligionarios según contó en una entrevista concedida a El País: "No quiero que me lleven a tener que irme del partido". Y ocurrió.

Su grupo político "Batllistas Orejanos" entendió que hoy es el día para ponerle punto final a la relación con el viejo Partido Colorado, que actualmente tiene como su principal referente al dos veces expresidente Julio María Sanguinetti.

Amado anunció en 2017 su precandidatura para pelear en la interna del Partido Colorado. Hoy el sector realizará una asamblea en el Club Banco Hipotecario para analizar el futuro político del grupo. Según un documento interno al que accedió El País y que se pondrá a consideración de la asamblea, "Batllistas Orejanos" se desvinculará hoy mismo del lema Partido Colorado.

En el segundo punto de ese documento se plantea iniciar el camino de una nueva corriente política electoral de "centro izquierda".

"Promover la creación de un nuevo agrupamiento político que alíe fuerzas y actores políticos con perfil ideológico y sensibilidad de centro-izquierda, socialdemócrata y republicanista, que sea alternativa en el 2019 entre el bloque de derecha de los partidos tradicionales y una coalición frenteamplista corroída y ensoberbecida", dice el documento que analizará la asamblea.

Por último encomienda a su figura central —Fernando Amado— iniciar conversaciones formales con otros dirigentes y partidos políticos.

"Facultar a su Secretario General, Diputado Fernando Amado, a comenzar formalmente las conversaciones para la conformación definitiva de dicho agrupamiento, aceptando las invitaciones que al respecto se le formularan a Batllistas Orejanos", plantea el tercer punto del documento.

La posible salida de Amado del Partido Colorado es comentada hace varias semanas entre dirigentes colorados de otros sectores.

"Fernando, desde hace semanas se dice que te vas del partido. Tené la lealtad de confirmarlo o desmentirlo, para que sepamos si nos ataca un compañero o un adversario", le escribió el diputado Ope Pasquet a Amado a través de su cuenta de la red social Twitter.

Amado mantuvo silencio. El diputado que hoy dejará el partido Colorado había criticado a Sanguinetti quien promueve de antemano una coalición entre blancos y colorados para ganarle al Frente Amplio el gobierno.

"Trabajar para el Partido Colorado, pero para que gane el Partido Nacional. Este es el pensamiento que reina lamentablemente en el Partido Colorado", público Amado en Twitter el miércoles en la tarde al comentar la noticia de que Sanguinetti promueve un acuerdo electoral con el Partido Nacional.

Este es el principal motivo por el que el sector Batllistas Orejanos tiene la decisión tomada de abandonar el tradicional partido que fundó Fructuoso Rivera en 1836.

Su líder está en contra de un acuerdo preelectoral con los blancos con el fin de sacar al Frente Amplio del poder.

Así incluso se lo había manifestado a cada uno de los líderes de los distintos sectores del Partido Colorado a comienzos de este año.

Cerca de Mieres.

Según comentaron fuentes cercanas al senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, han habido acercamientos del sector con Amado de manera informal para explorar un posible acuerdo electoral.

La intención de Mieres para la elección de 2019 es conformar un "gran paraguas social demócrata" —así lo definió una de las fuentes consultadas para este artículo— para convertirse en una opción para aquellos frenteamplistas desencantados que buscan otra opción electoral pensando en 2019.

El análisis de los independientes es que hay un importante grupo de votantes independientes de centro izquierda que no encuentran cobijo en las ofertas de blancos y colorados.

Por eso Mieres ha intentado construir alianzas con dirigentes y grupos con este perfil. Amado es una de las opciones que tienen. Pero no es la única.

Otro dirígete del Partido Independiente confío a El País que han avanzado en conversaciones con el exasesor del ministro de economía Danilo Astori, Esteban Valenti, para incorporarlo al partido. Incluso también se sumaría su esposa, Selva Andreoli, agregó la fuente.

Pero el mercado de pases e incorporaciones no se cierra allí.

Los independientes también quieren el ingreso del dirigente sindical Richard Read. Con él también han realizado algunos contactos informales.

Otro de los nombres es el de un exdirigente del Partido Socialista, quien abandonó el histórico partido que integra el Frente Amplio por entender que éste ha tomado un rumbo equivocado y contra los príncipe socialistas: el exsecretario Nacional de Organización y de Gobiernos de esa colectividad, Alejandro Domstoj.

Además de estos nombres, el partido que lidera el senador Mieres tiene la intención de ofrecerle lugares destacados en sus listas a la Cámara de Diputados a referentes de la cultura que no han trabajado en política hasta el momento.

Un voto fundamental para el oficialismo

Durante la discusión de la Rendición de Cuentas 2016 Fernando Amado fue un destacado protagonista de último momento al aportar su voto al oficialismo para aprobar un polémico artículo —el 15— que le permite al Poder Ejecutivo dilatar el pago de sentencias en su contra y que en su momento se dijo que estaba destinado a posponer el pago del juicio laboral ganado por un grupo de empleados judiciales que exigían que se les abonase una diferencia salarial.

El voto de Amado fue acordado por él con el propio presidente Tabaré Vázquez. A cambio Amado consiguió un aumento salarial para los directores de los centros educativos de toda la educación pública.

El partido de gobierno precisó del voto de Amado porque no logró la mayoría automática que tenía por la negativa del entonces diputado frenteamplista, ahora en el Partido Nacional, Gonzalo Mujica.

La decisión de Amado fue muy criticada durante la Convención del Partido Colorado celebrada en agosto de 2017 , donde incluso fue calificado como "traidor".

"Se enteraron el día antes de que yo me reuniera con el presidente de la República. Me comuniqué con el secretario general del partido y le transmití cómo era esa negociación. De hecho, él me pidió si podía escribirle y mandarle los términos del acuerdo, cosa que hice inmediatamente y que él pudo compartir con todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional el lunes: el día antes de la reunión con Vázquez. Recién en la reunión se terminó

de sellar el acuerdo, o sea que la colectividad política estaba al tanto", justificó Amado.