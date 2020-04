García cuestionó aporte del agro de US$ 100 millones y expresidente de ARU le contestó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro García, ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), cuestionó el anuncio realizado por las gremiales agropecuarias, que en la tarde de ayer martes indicaron que van a hacer un aporte de más de US$ 100 millones al Fondo Coronavirus.

"Es falso decir que las gremiales agropecuarias donarán US$ 100 millones", indicó a través de su cuenta de Twitter y agregó: "Como máximo son US$ 20 millones de impuestos semovientes (en 2019 fueron 869 millones de pesos)".

García expresó que el resto del dinero saldrá de lo recaudado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y por tanto "es dinero del Estado".



"Si el gobierno acepta, lo donamos todos los uruguayos", concluyó el ex director de la OPP.

Momentos más tarde esa publicación fue respondida por Ricardo Reilly Arrarte, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU): "Álvaro, las gremiales no donarán, sino que el sector aportará", indicó.



"Con todo respeto, el resto de tus apreciaciones son incorrectas. Dejo el link de creación del INAC del año 1984", agregó junto con un enlace al Decreto-Ley 15.605.



Álvaro. Las gremiales no donarán, sino que el sector aportará. Con todo respeto, el resto de tus apreciaciones son incorrectas. Dejo el link de creación del INAC del año 1984 https://t.co/z9uvebo0aL — Ricardo Reilly Arrarte (@ricardoreilly) April 15, 2020

Según lo anunciado ayer por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, se acordó "renunciar al crédito fiscal que tenemos los productores ganaderos por la venta de semovientes y que viene a través de un descuento en el BPS, que es de un monto aproximado de US$ 40 millones" a lo que se suma la disposición de algunos fondos de instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC). "Para fortalecer el fondo se estima una contribución de US$ 20 millones que vendría del INAC y otra de otros US$ 40 millones del INIA, que el gobierno debería integrar pero que sugerimos sean derivados al Fondo Coronavirus", indicó.