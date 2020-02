Almagro estará en la asunción de Lacalle Pou el próximo domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, asistirá a la ceremonia de traspaso de mando del próximo domingo, de acuerdo a lo que informó El Observador y confirmó El País con el propio Almagro.

Almagro —quien se desempeñó como canciller de Uruguay durante la presidencia de José Mujica, de 2010 a 2015— visitará Uruguay semanas antes de las elecciones de la OEA en las que buscará ser reelecto.

El uruguayo se medirá en esa instancia ante dos rivales: la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el peruano Hugo de Zela.

A mediados de enero se conoció que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, había hablado con Almagro para transmitirle que el próximo gobierno que él encabezará apoyará su reelección al frente del organismo. Esto fue comunicado en aquel momento por quien será el canciller de Lacalle Pou, Ernesto Talvi, a través de su cuenta de Twitter.



Almagro no tiene el respaldo del actual gobierno de Tabaré Vázquez para buscar la reelección como líder de la OEA.



De hecho, el exministro de Relaciones Exteriores fue expulsado del Frente Amplio en diciembre de 2018. “En lo personal (me siento) muy tranquilo. Manso como gato de boliche”, dijo Almagro consultado tras ese hecho.



En diálogo con el Semanario Hebreo Jai Almagro hizo referencia a la carta abierta que él había enviado al Tribunal de Conducta del Frente Amplio antes de que el Plenario decidiera su expulsión. “Todo lo que he dicho ha sido por el bien y buscando cosas buenas”, dijo.

"He tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba”, había indicado Almagro en esa carta abierta.

En noviembre de 2015, cuando ya había dejado la Presidencia y Almagro ya estaba en la OEA, el exmandatario José Mujica le escribió una carta a Almagro —publicada por el semanario Búsqueda— en la que le dijo "adios" a quien fuera su canciller por sus críticas a Venezuela.

"Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido", decía la misiva.

En la noche del miércoles el diputado comunista Gerardo Núñez criticó la visita de Almagro. “Ahora sí cartón lleno. Luis Almagro vendrá a la asunción de Lacalle Pou. Además de la presencia de Bolsonaro, Iván Duque y Piñera, ahora se suma la del secretario general de la OEA, Almagro. Todos con sobradas pruebas de apego a la democracia y a los DDHH...”, escribió en su cuenta de Twitter.