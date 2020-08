Alfie respondió a críticas por su rol en juicio de Aratirí: "No declaré ni en contra ni a favor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes de noche el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, respondió a las críticas que hizo la oposición sobre su papel en el juicio multimillonario de la minera Aratirí contra Uruguay, que ganó el Estado.

Alfie contó el proceso de cómo llegó a participar en este asunto. "En abril del año pasado estaba trabajando para mí, me llama un estudio jurídico de aquí y me pide un informe sobre la evolución de régimen de promoción de inversiones en Uruguay. Hice el racconto de la historia desde 1974 de diferentes decretos-leyes y decretos-reglamentarios con estadísticas disponibles. Ese informe ni siquiera es de testigo, de experto. Los expertos no son de parte, son del tribunal. Primeros días de junio entrego ese informe y se acabó", dijo entrevistado por Telemundo de Canal 12.

Agregó que "el gobierno uruguayo" lo citó para "preguntarle" sobre el informe el 29 de noviembre de 2019. "Yo no declaré ni en contra ni a favor. Expuse lo que había escrito en un informe técnico como experto", aseguró, y agregó que no le "interesa" el "ruido político" que se generó.

También se refirió al presupuesto quinquenal que se está diseñando por estas horas. Alfie señaló que las "prioridades están claras", a las que enumeró como "educación, vivienda y seguridad interna". En tanto, consideró que "desde el punto de vista social va a ser el más potente de los últimos años por lejos".

"No hablaría de recortes" al presupuesto, dijo, "sino de ciertos excesos o despilfarros, o derroches mejor dicho", del presupuesto actual.

Indicó que están "abocados básicamente a esos gastos superfluos que parece mentira que cuando uno suma son decenas de decenas de millones de dólares".

Alfie también se refirió al presupuesto de la Universidad de la República (UdelaR): "Tiene un presupuesto enorme. En los últimos años no ha aumentado el número de egresados, sí ha aumentado el presupuesto y no el número de egresados lo cual quiere decir que el costo por egresado está aumentando". En tanto, dijo que su "desafío" será que los adultos terminen la enseñanza media ya que hoy "70% de los hombres y alrededor del 60% de las mujeres" no la han terminado.