Alfie por artículo en Rendición: "No se le está aumentando el sueldo al presidente"

Varios artículos de la Rendición de Cuentas que fue presentada en el Parlamento fueron cuestionados, entre ellos el 286 que permite que el salario del presidente Luis Lacalle Pou, que hasta el momento está "congelado", pase a tener los aumentos de los salarios públicos. Esto motivó críticas de parte de quienes rechazaron que se de un "aumento" en el sueldo del mandatario cuando el gobierno pide ahorrar.

Es por este motivo que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dedicó unos minutos durante su participación ayer en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Diputados para explicar este punto.



"La dotación del presidente se fija por el Parlamento saliente y estaba fijada. Lo que pasa es que se entró en una duda jurídica por la aprobación presupuestal -que yo, personalmente, no la tenía, pero bueno- que es que como quedó en la norma presupuestal algunas personas entendían que no tenía derecho a aumento de sueldo como todo el mundo -como pasó desde que yo tengo uso de razón-, al igual que todos los empleados públicos, en la misma oportunidad y porcentaje que todos los empleados públicos", indicó, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.



Alfie explicó que "el 1º de enero de este año el presidente no recibió su

aumento de 4.41%", como sí ocurrió en el caso del resto de los empleados públicos. "Para evitar la duda se incluye aquí que queda excluido de la limitación, que creo que es del inciso 10 del artículo 4º de la Ley Nº 19.924, ley de presupuesto nacional".



"Esto es para evitar la duda, pero claramente, para mí, no puede haber dudas de esto. O sea, lo que estamos diciendo es: no se le está aumentando el sueldo al presidente. ¡Para nada! No se le está fijando una dotación especial. Se está diciendo: "Mire, el presidente va a tener el mismo aumento de sueldo que todo el mundo", expresó.



El director de la OPP consideró que es "lógico que el presidente no tenga el mismo sueldo que un ministro de Estado" y que no esté "limitado por un ministro de Estado".



"De hecho, no lo estuvo nunca como tampoco lo están los sueldos de la

vicepresidenta de la República ni de los legisladores que se auto votan sus

propias partidas. Entonces, es meramente eso. Pero acá no hay ningún

aumento de sueldo. Es más: tal y como está la redacción, esto rige a partir del año que viene, y el 4,41% podría quedar perdido en teoría, porque se incorpora y no se interpreta la norma", agregó.

Junto con Alfie tambien participó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés y el director general Hebert Paguas, quienes realizaron una exposición inicial al respecto a la Rendición de Cuentas, para luego recibir y responder las interrogantes asociadas.