Alertan “colapso” de algunos centros ASSE en Canelones

Hay pacientes crónicos que viven en la localidad de Salinas, en Canelones, que no tienen su medicación hace varias semanas. También hay personas transitando diferentes cuadros clínicos que no han podido conseguir los remedios indicados por los médicos.

Esta es la situación que atraviesan los usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que se atienden en la policlínica de esa localidad y que hace algunas semanas ya que hablan de un “colapso total”, el que “explotó” con la falta de medicamentos. Lo dramático es que no es el único caso y otros dos centros de salud de ASSE en Canelones atraviesan el mismo problema.



La situación no es novedosa para los usuarios, pues “siempre hubo un debe”, dijo a El País Danilo Vidal, integrante de la Comisión de Usuarios del centro médico de Salinas. “No alcanza nada de lo que hay actualmente, ni los recursos humanos, ni los medicamentos que llegan. Por eso acá se necesita una reestructuración”, explicó Vidal y agregó que lo que “hoy más preocupa son los pacientes crónicos que no se pueden trasladar a otro centro de ASSE para buscar su medicación”. Además, explicó que en la policlínica es “muy frecuente” que los funcionarios “cumplan varios roles al mismo tiempo” por la falta de recursos humanos y sostuvo que esto hace que “la atención empeore”.



Según explicó Natalia Pereyra, representante de los usuarios en la Comisión Directiva de ASSE, la problemática en Canelones “va más allá de la cuestión de los medicamentos” y se da, en el caso de Salinas, “porque la policlínica quedó chica para la población que se fue instalando en la zona”. Pereyra señaló: “Se lotearon una serie de terrenos al norte de la localidad y la enorme mayoría de la gente que hoy está allí se atiende en ASSE”.

El problema poblacional de la zona también ocurre en otras policlínicas de ASSE en Canelones como en la de Colonia Nicolich y la de Parque del Plata, según indicó Pereyra, aunque la mayor gravedad, insistió, se da en Salinas.



La representante de los usuarios dijo que recibió “cuatro o cinco” denuncias formales por la falta de medicamentos en la policlínica de Salinas. “No son muchas porque sabemos que generalmente no se hace el procedimiento formal de denuncia y la situación queda solamente en una queja”, explicó Pereyra.



Sobre el faltante de medicamentos, la jerarca dijo que tiene que ver con el “stock de reserva”, el poco margen previsto en el caso de que un laboratorio se demore en la entrega, y que “posiblemente la pandemia también haya influido”.

“Hoy hay directores de ASSE que están haciendo malabares para conseguir medicamentos en sus zonas porque la gente está volviendo a los servicios y es necesario hacer una puesta a punto de los pacientes; quizá hace dos años, cuando comenzó la pandemia, no precisaban una medicación y ahora sí”, sostuvo Pereyra.

Consultado al respecto, el director de la Red de Atención Primaria (RAP) Canelones de ASSE -de la que depende la policlínica de Salinas- dijo que “es cierto” que el problema más acentuado de la región está en Canelones este, donde las 19 policlínicas dependen de la farmacia del Hospital de Pando y el tema “se está corriendo de atrás”, admitió.



“El problema viene de hace años y se está trabajando, pero es algo estructural por procesos que estamos corrigiendo de a poco”, explicó Ortega.



El director de la RAP Canelones dijo que “en todos los lugares de la zona dicen lo mismo” con respecto a que el problema está en el aumento poblacional, “pero a la hora de analizar los datos no se refleja tanto”. Ortega aclaró: “Igualmente respetamos las percepciones”.



Según la representante de los usuarios de ASSE, las correcciones de los procesos son lentas y que “no se puede dimensionar la situación correctamente porque los usuarios se van a otros lugares a atenderse”, entonces “no se sabe a ciencia cierta la necesidad real que tiene cada lugar”. En el caso de Salinas, buena parte de la población migra y “prefiere atenderse en el centro de Ciudad de la Costa”.



Pereyra dijo que la anterior gestión de la RAP Canelones había formalizado una propuesta concreta sobre la necesidad de otro centro de salud en la zona de Salinas, pero esto no llegó a buen puerto.

Además, funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) elaboraron un diagnóstico sobre la situación poblacional de la localidad, pero “se está a la espera de las decisiones que tomen quienes están al frente de la RAP ahora”, según explicó Pereyra. Por su parte, Ortega dijo: “Sinceramente no sé en qué quedó lo de la OPS”.

Los recursos.

El jerarca de ASSE para Canelones dijo que el directorio actual dirigido por Leonardo Cipriani “escucha y está en territorio” y por eso se sabe que hay dos situaciones paralelas allí. Por un lado, la “preocupación edilicia” y por el otro “la reestructura de farmacias”. Sobre el faltante de medicamentos, Ortega explicó: “Estamos definiendo cómo lo solucionamos porque dejar de centralizar un servicio implica duplicarlo y eso costoso”.



Por su parte, Pereyra dijo que en ASSE hace falta “hacer entender” al directorio y al Ministerio de Economía (MEF) que se requieren recursos “para poder consolidar los proyectos”. “No podemos pretender de un director de la RAP haga aparecer recursos, porque estos se distribuyen desde ASSE central”, sostuvo.

Hay una “problemática con el MEF” por stock Hace dos meses, el diputado frenteamplista Federico Ruiz denunció que el hospital departamental de Flores tenía un faltante de 61 fármacos y de suero farmacológico. Según explicó Ruiz, el problema se debe a que ASSE no contempla en su plantilla el incremento de precios de los medicamentos.



Por su parte, el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, dijo a El País que la raíz del problema está en el modo en que se compran los medicamentos que son vendidos por los laboratorios.



“Por regla general funciona de una manera que no hemos logrado cambiar y es a través de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA), lo que trae un montón de problemáticas que no son nuestras”, sostuvo Henderson. La UCA está comprendida dentro de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y busca centralizar las compras del Estado a través de licitaciones.



“Nosotros lo vemos como un tema a solucionar y nos gustaría tener las compras de medicamentos más centralizadas. ASSE debería ser algo que a los laboratorios les interese mucho, pero esto no es así. Para los laboratorios ASSE no es prioridad, sobre todo porque las licitaciones llevan su tiempo y no son fáciles”, dijo el gerente de ASSE.