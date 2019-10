"La probabilidad de que el Frente gane tiende a cero", según politólogo Adolfo Garcé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El politólogo Adolfo Garcé analizó el escenario político luego de que se confirmara que Daniel Martínez, candidato por el oficialismo, y Luis Lacalle Pou, por el Partido Nacional, definirán la presidencia en segunda vuelta y sostuvo que "el resultado del balotaje no tiene mucha gracia".

"Lacalle Pou va a ganar tranquilo el balotaje", señaló Garcé en Radio Oriental y agregó que "va a ser un escenario parecido al del año 1999" donde el Frente Amplio terminó siendo el partido más votado en la elección nacional y luego perdió en el balotaje ante el Partido Colorado.

"Tengo puesto el ojo en cómo se mueven los partidos de oposición y cómo se estructura el compromiso programático", sostuvo el polítologo y destacó que ahora lo más importante es ver "qué temas priorizan, si todos lo firman o no lo firman, qué hacen con los ministerios, dónde va a estar Manini Ríos".

"Está cantado que se viene la alternancia (...) La probabilidad de que el Frente Amplio gane tiende a cero", añadió.

"Me parece dificilísimo que el Frente Amplio gane, no me entra en la cabeza. Le busco la vuelta con qué es lo que tendría que pasar para que el Frente Amplio gane y no se la encuentro", finalizó.