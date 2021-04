Acuerdo oficialista para aprobar la ley de medios: los puntos polémicos sobre los que se alcanzó consenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los partidos socios de la coalición de gobierno dieron un paso importante para aprobar la nueva ley de medios. Autoridades del Poder Ejecutivo, senadores, diputados y la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, mantuvieron ayer una extensa reunión por Zoom en la que acordaron las líneas genera- les del nuevo texto del proyecto de ley.

La intención del oficialismo es volver a reunirse de forma presencial el miércoles 28 para terminar de afinar el texto y poder aprobarlo en ambas cámaras antes de finales de mayo.



Este nuevo proyecto de ley de medios era una de las prioridades para 2020. Sin embargo, diferencias en la interna de la coalición llevaron a postergar su discusión legislativa para este 2021.

Tras la reunión de ayer los legisladores socios de la coalición multicolor entendieron que están “prontos” para discutir la iniciativa en las comisiones respectivas y luego aprobarla de forma “unitaria” en el plenario de ambas cámaras.



Uno de los puntos en los que se logró acuerdo es el referido a la cantidad de medios. La norma vigente establece que una persona no puede tener más de tres. La coalición “multicolor” rediscutió ese punto y amplió el número. En un texto inicial se planteaba que una persona o empresa no podría ser titular de manera “total o parcial” de más de ocho licencias. Dentro de ese número se contabilizaban frecuencias radiales de AM y FM, y televisión abierta. Sin embargo, ayer se alcanzó un acuerdo intermedio por el que se permitirá a una persona tener hasta cuatro frecuencias en Montevideo y seis en el interior del país, independientemente de si son licencias de radio o TV abierta.

Otro de los puntos sobre los que no se había alcanzado acuerdo era el artículo 48, que habilita a las empresas de televisión para abonados por cable a ofrecer servicios de banda ancha. Allí se establecía la obligatoriedad de que Antel fuera arrendataria de su infraestructura de fibra óptica para que las empresas privadas pudieran vender los servicios de internet.

Este punto fue incluido en una primera versión del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que el Poder Ejecutivo redactó en 2020. Sin embargo, tras polémicas con el Frente Amplio y luego de negociaciones entre los parlamentarios de la coalición multicolor, este punto fue quitado de la LUC para destrabar su aprobación.

En esta nueva etapa de discusión del proyecto de ley de medios se decidió cambiar la redacción para extender a todas las empresas de telecomunicación, y no solo a Antel, la disposición de arrendar sus servicios de infraestructura a las señales de televisión por cable.

El objetivo central de los integrantes de la coalición era llegar a una redacción por la que no se afectaran los servicios de Antel. Por eso este punto fue nuevamente cambiado, y ayer en la reunión de la bancada oficialista se negoció que el proyecto que se discuta en el Parlamento no incluya la obligatoriedad para Antel de compartir su infraestructura. Se acordó, sí, un texto más amplio que habilitará a las empresas de televisión para abonados por cable a solicitar licencias para ofrecer internet.

El tercer aspecto en el que existían diferencias entre los partidos de la coalición de gobierno era el artículo 40. Ese punto refiere a la retransmisión de los canales de aire en las empresas de televisión por cable. La iniciativa original de la coalición obligaba a los canales de aire a dar su señal de forma gratuita. En este tema fue central la postura del Partido Colorado, que se opuso a esa propuesta. Lo que se conversó en la reunión virtual fue dejar por fuera este punto para evitar que se tranque la negociación, y poder así aprobar el proyecto.



De todos modos, según dijeron las fuentes, en estos días intentarán acordar una nueva redacción antes de la reunión presencial del miércoles.