Valizas: fiscal dice que resultado de pericia “es compatible” con denuncia de violación

Este martes en la mañana declararon ante la Fiscalía de Rocha los tres involucrados en la presunta violación que, según denunció una joven de 24 años, habría ocurrido en la madrugada del pasado 1° de enero en un camping privado del balneario Valizas.

La fiscal que está llevando adelante la investigación, Valentina Sánchez, confirmó hoy en diálogo con El País que ya cuenta con el resultado de la pericia forense de la víctima, pero que todavía falta la pericia psicológica.



Sánchez dijo que la pericia forense “arroja que hubo penetración” y que, tal como declaró la víctima, no surge violencia. “Eso no había que probarlo porque la víctima nunca dijo que ejercieron violencia”, señaló la fiscal.

Martín Frustaci, abogado de uno de los tres acusados que declaró este martes, dijo que la defensa sostiene que lo que hubo fue una relación consentida y sostuvo que “la pericia física dice que no hay rasgo de violencia”.

Consultada acerca de si el resultado de la pericia permite mantener la hipótesis de violación, la fiscal Sanchéz respondió: “Exactamente, además es compatible con el relato de la víctima”.



“La pericia psicológica complementa para ver qué elementos tengo para de formalizar o no”, agregó la fiscal.