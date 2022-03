Tres detenidos por la rapiña con balacera contra un policía en Cruz de Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Detuvieron a tres hombres por la rapiña que sufrió este miércoles un policía que custodiaba la Policlínica de Cruz de Carrasco, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

Se trata de jóvenes de 25, 24 y 21 años, dos de ellos con antecedentes penales, que fueron detenidos en una zona marginal cerca del centro de salud de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Por el momento, la Policía no pudo recuperar el arma de reglamento que le robaron al joven policía de 25 años tras dispararle dos veces en la espalda. El chaleco antibalas que llevaba puesto le salvó la vida. Fue derivado en la tarde de ayer al Hospital Policial pero "sin riesgo de vida".

El ministro del Interior se presentó personalmente ayer para dar su apoyo a este efectivo y otro que también fue baleado, en Buceo.



Desde el sindicato policial, se adelantó ayer que iba a solicitar que el policía vuelva a Canelones una vez se recupere y pase a estar como policía efectivo y no como eventual.



Bajo esa condición "es como una tercerización, que no deja de ser un trabajo precario porque no tienen las mismas condiciones que tienen los demás funcionarios", dijo a El País Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato policial Sifpom.