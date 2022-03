Balearon y rapiñaron a policía que custodiaba la Policlínica de Cruz de Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tres delincuentes rapiñaron y dispararon este miércoles a un policía de 25 años en la puerta de la Policlínica de Cruz de Carrasco de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), informó a El País Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom).

Al joven efectivo, que se encontraba de guardia solo, le dispararon dos veces por la espalda y tras robarle el arma de reglamento huyeron. Los proyectiles quedaron en el chaleco. Actualmente está internado "fuera de peligro" en el Hospital Policial.



El policía baleado es un policía eventual que trabaja para ASSE. Desde el sindicato policial reclamarán a las autoridades del Ministerio del Interior que un efectivo solo no haga la custodias en policlínicas que están ubicadas en la periferia, que son "más complejas", como en este caso, dijo Rodríguez.

El joven - padre de una bebé - es policía eventual de Canelones desde hace cuatro años, añadió Rodríguez Ahora buscarán que vuelva a dicho departamento y que pase a estar presupuestado.



Ser eventual"es como una tercerización, que no deja de ser un trabajo precario porque no tienen las mismas condiciones que tienen los demás funcionarios, y deberían tener los mismos derechos y deberes que los que están presupuestados y no es así", explicó Rodríguez, que busca "acelerar" este proceso.