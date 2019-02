Toledo otra vez sacudido por la violencia criminal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dolor se apoderó nuevamente de Toledo, Canelones. Cientos de vecinos salieron a cortar las calles. Esta vez un delincuente mató a una comerciante de 67 años de edad para robarle dos perfumes. Fue el domingo en la tarde, detrás de la cancha del popular Club Keguay en un humilde almacén de barrio.

Alicia Álvez tenía tres hijos, cinco nietos y cinco bisnietos. Trabajaba en su casa. Ayudaba al barrio en todo lo que podía.



“Esto es una injusticia, era una excelente persona. La gente que pasa hambre le pedía un pan y ella se lo daba. A veces les pedía que le plantaran una rosa en su jardín y así la llevaba”, narró su nieta Catherine.



Todavía no hay detenidos por el crimen pero hay indicios “fuertes”, según fuentes de la investigación. Se cree que la comerciante reconoció al atacante y por eso la atacaron con un cuchillo que la víctima usaba en el almacén. Le dio entre cuatro y siete puñaladas, según información primaria.

Foto: Marcelo Bonjour

“Los testigos dicen que vieron a alguien salir con algo en la mano. Se ve que ella lo atendió, había un agua y mortadela sobre el mostrador”, indicó la nieta de la comerciante.



Los investigadores creen estar cerca de localizar al matador. Hasta el momento no se ha producido su detención.



En la tarde de ayer vecinos, comerciantes y amigos de la víctima se pararon frente a su almacén y cantaron el Himno Nacional. Después caminaron hasta la Ruta 6 y cortaron el tránsito por un rato.

Miedo.

Entre el mes de noviembre y el domingo pasado murieron cuatro comerciantes y un productor rural en Toledo y sus alrededores. La inseguridad es un problema muy serio en la zona. Se han producido casos de reacciones violentas de vecinos contra delincuentes que no llegaron a la Justicia.



Un grupo de vecinos, liderado por el edil colorado Alfredo Silva salió a patrullar por sus propios medios. Recibió críticas de todo tipo, pero sigue saliendo todas las noches.



Otro sector de vecinos prefiere las movilizaciones en la calle y se han reunido varias veces con el sindicato policial para hacer un frente común.



“Es mucha gente muerta para Toledo. Hemos hecho no menos de 15 movilizaciones pacíficas. El viernes vamos a ir al Parlamento, también va a ser algo pacífico. Ese es nuestro compromiso. Pero no podemos hacernos responsables, si esto crece y no aparecen las soluciones, de lo que suceda cuando las movilizaciones sean de varios miles de personas. Parece que nadie se hace responsable y que nos toman el pelo. Será que no tienen sentimientos”, dijo ayer a El País Alejandro Ruiz Delpiazzo, uno de los comerciantes de Toledo que ayer cerró su negocio y salió a cortar la ruta.



Los vecinos de Toledo exigen que se cambie el “mensaje” a los delincuentes. “Hace 15 años aquí hubo un subcomisario, llamado Rilo Márquez, que en dos meses solucionó el problema. Precisamos a alguien que venga y diga ‘aquí mando yo’ y así cambiar el mensaje a los delincuentes”, dijo Ruiz.

Foto: Marcelo Bonjour

Por su parte, el alcalde de Toledo, Álvaro Gómez, se mostró apesadumbrado con los crímenes ocurridos en la localidad. Ayer se sumó a la movilización vecinal. “Esta gente no es propietaria de grandes supermercados, son laburantes. Se trata de las personas que están más expuestas. El patrullaje ha mejorado algo. Le hemos pedido cámaras al Ministerio del Interior”, señaló el jerarca.



Gómez es integrante del MPP y se prepara para salir a buscar votos en la campaña electoral. “Voy a salir no para mí porque mi período termina. Si la seguridad la vemos con perspectiva electoral, embarramos la cancha. El sistema político tiene que encontrar soluciones de consenso”, señaló.



Sobre la gestión de la seguridad en los últimos 15 años, dijo que “nos faltó escuchar a la gente y ser humildes”. “Tenemos un problema y no lo hemos podido solucionar”, dijo.